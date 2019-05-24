Центровой "Зенита" Рейнольдс дисквалифицирован на три матча Единой лиги ВТБ

Директорат чемпионата Единой лиги ВТБ принял решение о дисквалификации центрового "Зенита" Джалена Рейнольдса на три матча за дисциплинарное нарушение регламента. Кроме этого, в соответствии со статьей 68.2.1 Регламента баскетбольный клуб "Зенит" оштрафован на 50 000 рублей.

– Излишней эмоциональности Джалена Рейнольдса и клуб, и тренерский штаб уделяли особое внимание, отдельно с игроком велась работа к плей-офф, – приводит официальный сайт "Зенит" слова генерального директора клуба Александра Церковного. – К сожалению, Джален нарушил наши договоренности и подвел команду. Значит, докажем, что мы не команда одного игрока.

26-летний американец стал самым результативным игроком "Зенита" в первой матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА (82:98), набрав 14 очков. В третьей четверти Рейнольдс подряд получил два технических фола за споры с арбитром и был удален.