Центровой «Химок» Эванс рассказал, за какой клуб играет в футбольном симуляторе
Центровой «Химок» Джереми Эванс в интервью «Известиям» рассказал, что во время карантина из-за коронавируса стал чаще играть в футбольный симулятор на приставке.
— В детстве вы были фанатом «Чикаго»?
— Да, конечно. Не ошибусь, если скажу, что вся страна была влюблена в эту команду. Майкл Джордан стал человеком, благодаря которому практически каждый мальчик хотел заниматься баскетболом. Это было великое время, которое определило стремительное развитие NBA.
— А какие команды поддерживаете сейчас?
— Я внимательно слежу за теми клубами, за которые выступал: «Юта» и «Даллас». В этом году обе команды шли в зоне плей-офф на Западе, но потом случилась приостановка. Надеюсь, мы увидим развязку сезона в NBA.
— Центровой «Маккаби» Отелло Хантер сказал, что очень любит BMX. Какой ваш любимый вид спорта, помимо баскетбола?
— Сложный вопрос для меня. Пожалуй, помимо баскетбола, я могу только поиграть в футбольный симулятор на приставке. Например, сейчас много играю за «Реал».
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1008037/timur-ganeev/na-karantine-nakonetc-zakonchil-portret-kobi-braianta