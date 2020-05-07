Центровой «Химок» Эванс рассказал, за какой клуб играет в футбольном симуляторе

Центровой «Химок» Джереми Эванс в интервью «Известиям» рассказал, что во время карантина из-за коронавируса стал чаще играть в футбольный симулятор на приставке.

— В детстве вы были фанатом «Чикаго»?

— Да, конечно. Не ошибусь, если скажу, что вся страна была влюблена в эту команду. Майкл Джордан стал человеком, благодаря которому практически каждый мальчик хотел заниматься баскетболом. Это было великое время, которое определило стремительное развитие NBA.

— А какие команды поддерживаете сейчас?

— Я внимательно слежу за теми клубами, за которые выступал: «Юта» и «Даллас». В этом году обе команды шли в зоне плей-офф на Западе, но потом случилась приостановка. Надеюсь, мы увидим развязку сезона в NBA.

— Центровой «Маккаби» Отелло Хантер сказал, что очень любит BMX. Какой ваш любимый вид спорта, помимо баскетбола?

— Сложный вопрос для меня. Пожалуй, помимо баскетбола, я могу только поиграть в футбольный симулятор на приставке. Например, сейчас много играю за «Реал».