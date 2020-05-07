Центровой «Химок» Эванс на карантине написал портрет Брайанта

Центровой «Химок» Джереми Эванс в интервью «Известиям» рассказал, что на самоизоляции из-за пандемии коронавируса практически закончил портрет Коби Брайанта. Пятикратный чемпион НБА трагически погиб в январе 2020 года.

— В 2012 году вы выиграли конкурс по броскам сверху в НБА. На следующий год, уже в статусе действующего чемпиона, вы перепрыгнули через собственную картину, после чего поставили на ней автограф. Это эпизод считается одним из культовых в истории данк-контестов. Расскажите, где хранится эта картина?

— В НБА меня просили оставить картину музею лиги, но для меня это особенная работа. Ее увидел весь мир, и я решил оставить ее у себя дома. Когда смотрю на нее, вспоминаю те времена. Интересный факт — я написал ее буквально за один день в отеле, незадолго до данк-контеста. Хотя обычно трачу больше на свои работы.

— Написали что-то интересное за период карантина?

— За это время сделал много интересных работ и вот-вот закончу портрет Коби Брайанта. Давно хотел это сделать, но как-то не доходили руки. Сейчас у меня появилось время, и, можно сказать, я доволен своей работой. Скоро выложу ее в свой Instagram.

— А у вас есть любимый художник?

— Да, много таких ребят. В эпоху Instagram каждый может делиться своими работами, поэтому сейчас ты имеешь возможность черпать вдохновение, когда в свободную минуту прокручиваешь свою ленту в телефоне. Я подписан на многих талантливых ребят, в том числе европейских художников.