Центровой «Химок» Девин Букер признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в феврале, сообщает официальный сайт турнира.

— Для меня награда MVP месяца стала настоящей неожиданностью, — цитирует сайт Лиги ВТБ Букера. — Но это, бесспорно, большая честь для меня. Я всегда нацелен на командный результат, и все мои партнеры внесли свой вклад и заслужили также эту награду.

Центровой @Khimkibasket Девин Букер в феврале | The Khimki's center @DevinBooker31 in February:



? 23.7 PTS

? 6.7 REB

? 75% FG



? M-V-P!https://t.co/w0G1JuVxJi — VTB United League (@VTBUL) March 3, 2020

В феврале «Химки» одержали 3 победы в 3 матчах (над УНИКСом, «Нижним Новгородом» и «Астаной»), подмосковная команда возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата с показателем 17-1. В минувшем месяце Букер набирал 23,7 очка, 6,7 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру при 75 процентах попаданий с игры и показателем эффективности в 25,7 балла.