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Сегодня, 09:26

Минченко перешел из «Автодора» в МБА

Руслан Минаев
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Центровой Евгений Минченко перешел из «Автодора» в МБА, сообщает пресс-служба московского клуба.

28-летний игрок провел в этом регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ 35 матчей, в среднем набирая 8,1 очка, 4,3 подбора и 1,3 блокшота за 18 минут игрового времени.

«Рад оказаться в МБА. Клубе, который очень быстро развивается и в прошлом году уже задал высокую планку в Единой лиге ВТБ. Конечно, для меня большая честь быть здесь и работать бок о бок с профессионалами своего дела. Это ответственный шаг и новый вызов для меня. В прошлом сезоне МБА выделялась своим быстрым темпом игры, активной защитой — все это мне подходит и нравится! С нетерпением жду начала сезона, чтобы познакомиться с болельщиками и вместе идти к победам! Вперед, МБА», — цитирует Минченко пресс-служба МБА.

Источник: сайт МБА
БК Автодор
БК МБА
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