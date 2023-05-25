РФБ еще на четыре года передаст права на проведение чемпионата России Единой лиге ВТБ

По информации «СЭ», Российская Федерация баскетбола (РФБ) пролонгирует соглашение с Единой лигой ВТБ о проведении чемпионата России еще на четыре года. Президент РФБ Андрей Кириленко подтвердил эту информацию.

«На днях состоится исполком РФБ, где мы, вероятно, утвердим этот проект, – отметил «СЭ» Андрей Кириленко. – Лично я не вижу каких-либо причин, почему мы не должны передавать Единой лиги права на проведение чемпионата России. Мы в хороших отношениях с руководством Лиги ВТБ, и самое главное, что мы видим серьезный спортивный прогресс. Все началось с великолепного финала прошлого сезона, когда зарубились «Зенит» и ЦСКА. В прошедшем сезоне болельщики увидели два суперполуфинала из максимального количества матчей. Хочется поздравить Лигу с такой интригой.

Также мне приятно, что клубы, которые поднялись из Суперлиги, не ударили в грязь лицом. МБА вообще «поснимала скальпы» с признанных лидеров. Теперь в Единую лигу заходят «Уралмаш» и «Руна», которые также должны быть конкурентноспособны. Мне приятно, что уже пять клубов Суперлиги при моем президентстве добились повышения в классе. С одной стороны, это потери для турнира Суперлиги, с другой, мы довольны, что есть команды, которые ставят перед собой самые высокие цели и задачи, хотят постоянно прогрессировать», – сказал Кириленко.

Чемпионат России проводится в рамках Единой лиги ВТБ с сезона-2013/14.