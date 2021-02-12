Центровой ЦСКА Милутинов перенес операцию на плече

Центровой ЦСКА Никола Милутинов успешно перенес операцию на травмированном плече и приступил к восстановлению, сообщил клуб в своих соцсетях.

30 января, после матча Евролиги с «Баварией» (66:69) армейский клуб объявил о том, что греческий баскетболист пропустит остаток сезона. 10 февраля ЦСКА приобрел на замену Милутинову центрового «Тюрк Телекома» Майкла Эрика.

В нынешнем сезоне 26-летний являлся лидером Евролиги по подборам (8,6) и подборам в нападении (4,4), занимал шестое место по эффективности (17,9). В гостевой встрече с «Олимпией» он установил рекорд Евролиги всех времен по отскокам на чужом щите (16) и был признан MVP декабря.