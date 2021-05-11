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«Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» в первом матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ

18:52
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«Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» (89:80) в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Миндаугас Кузминскас, набравший 23 очка. Дабл-даблы в составе победителей оформили Найджел Уильям-Госс (20 очков и 11 передач) и Дрю Гордон (13 очков и 14 подборов). В активе форварда «Химок» Алексея Шведа 19 очков и 11 передач.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

Первый матч

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Химки» — 89:80 (22:17, 14:30, 31:20, 22:13)

Счет в серии: 1-0.

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