«Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» в первом матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ
«Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» (89:80) в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Миндаугас Кузминскас, набравший 23 очка. Дабл-даблы в составе победителей оформили Найджел Уильям-Госс (20 очков и 11 передач) и Дрю Гордон (13 очков и 14 подборов). В активе форварда «Химок» Алексея Шведа 19 очков и 11 передач.
Единая лига ВТБ
1/4 финала
Первый матч
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Химки» — 89:80 (22:17, 14:30, 31:20, 22:13)
Счет в серии: 1-0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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