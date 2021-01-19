Баскетбольный ЦСКА рассматривает вариант переезда из Москвы

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о том, какие у клуба есть варианты в связи со сносом УСК ЦСКА летом 2021-го. На этой арене армейский клуб выступает в Единой лиге ВТБ, проводит тренировки (основная и две молодежные команды), а также находится клубный офис.

— Рассматриваем самые разные варианты, в том числе и переезд в другой город, — сказал «СЭ» Андрей Ватутин. «СЭ» Думаю, вы прекрасно понимаете, сколько в Москве стоит построить современную арену с нуля — найти под нее территорию, согласовать проекты. Даже для «Норникеля» (владелец баскетбольного ЦСКА, — «СЭ») это огромные деньги, вернуть которые будет невероятно сложно. Сейчас все складывается таким образом, что клуб и город могут понести серьезные репутационные потери. При этом руководство «Норникеля», конечно, в курсе нашей проблемы и готово оказать клубу максимальное содействие. Постараемся выйти из тяжелейшего положения с высоко поднятой головой. Будем стремиться сделать из плохого хорошее, но, повторюсь, решение Минобороны о срочном по сути сносе УСК — прямой удар по жизнедеятельности клуба и его спортивным результатам. Наверное, оптимальным для нас стало бы полная релокация на «Мегаспорт», но ближайшим летом такое проделать не получится, поскольку на арене нет тренировочных залов, а основная площадка сдается под различные мероприятия. В теории рассматриваем возможность достроить две-три площадки, плюс офисные помещения — пространство для этого, как нам видится, есть. Но опять же, на создание проекта, согласование, строительство, «доводку» потребуется не меньше двух лет. К тому же здесь понадобится полное понимание и поддержка со стороны Правительства Москвы. Обычно большие города хотят обладать суперклубами, которые не только приносят славу, но и подталкивают развитие спорта. Уверен, в Мэрии, в отличие от Минобороны, понимают, что оставлять бездомным клуб с такой богатой историей, который и сейчас является флагманом российского спорта, мягко говоря, неправильно. Ведь ЦСКА — национальное достояние, один из символов нашей страны.

(Тимур Ганеев)

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