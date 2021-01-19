Президент армейского баскетбольного клуба заявил, что в июне 2021-го действующие чемпионы Евролиги фактически оказываются на улице.

Вчера появилась новость, что на месте УСК ЦСКА до конца 2022 года появится современный мультиспортивный комплекс. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на встрече с тренерами спортивных школ и руководителями подразделений ЦСКА. По словам Иванова, УСК «морально устарел», а в новом комплексе будут два баскетбольных зала, бассейн и медицинский диспансер. Строительство планируют завершить до конца 2022 года. Под этот проект уже выделено 3,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, к лету планируют получить еще 2 миллиарда от правительства Москвы. Вроде бы позитивная новость для действующих чемпионов Евролиги и их болельщиков, но президент армейцев Андрей Ватутин считает иначе.

Андрей Ватутин (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самый титулованный клуб страны, европейский гранд оказывается бездомным

— Недавно появилась информация, что запланирован снос сразу нескольких армейских спортивных объектов на Ленинградке, в том числе УСК ЦСКА имени Александра Гомельского. Это правда?

— Из информации в СМИ мне известно, что подлежат сносу сразу семь арен ЦСКА, где проводились соревнования, — дворцы тенниса, единоборств, боевых искусств, гимнастики, хоккея, баскетбола, бассейн плюс диспансер. Вместо нашего здания планируется построить общую тренировочную арену для всех этих видов спорта. Если в ней и будут зрительские трибуны, то минимальной вместимости, потому что основная задача — «упаковать» в одно здание шесть видов спорта.

Баскетбольный клуб ЦСКА почти 30 лет размещается в УСК по договору аренды, по которому мы исправно платим. Само здание и земля являются собственностью Министерства обороны. В конце декабря мы получили уведомление о расторжении договора через шесть месяцев, и для нас это известие грянуло как гром среди ясного неба. Такой вот новогодний подарок. Фактически к июню баскетбольный ЦСКА оказывается на улице. Поэтому формально есть вероятность, что основная команда не сможет полноценно завершить сезон. Проблема здесь не в том, что нам негде будет играть. Соответствующий требованиям Евролиги и Лиги ВТБ зал мы, конечно, найдем. Вопрос в том, что мы одномоментно оказываемся лишены тренировочной базы для трех команд — основной и двух молодежных. Кроме того, лишаемся медицинского и восстановительного центра, офиса, магазина, музея, склада, всей клубной инфраструктуры. Самый титулованный клуб страны, европейский гранд оказывается бездомным.

Надо понимать, что разговоры о возможной реорганизации всей территории ЦСКА велись давно, но оставались на уровне прожектов. Теперь же решение было принято удивительно быстро, и для клуба оно становится беспрецедентной проблемой. Мы привыкли бороться с соперниками из других клубов, городов и стран, а тут получаем удар в спину от организации, которой баскетбольная команда ЦСКА на протяжении нескольких десятков лет приносила славу и титулы. «Отличное» решение накануне 100-летия клуба, который основан в 1923 году.

— Неужели нельзя было просчитать ситуацию заранее, возможно, отсрочить снос УСК?

— В том-то и дело, что с нами никто не обсуждал планы реконструкции, нас фактически поставили в известность, когда все бумаги были утверждены и подписаны.

Министерство обороны отнеслось к клубу как к непрошеным гостям

— Но ведь УСК ЦСКА уже больше 40 лет, и он уже сейчас не способен удовлетворить все нужды большого баскетбольного клуба.

— Мы прекрасно понимаем, что зал морально устарел, при этом смог бы простоять не один год. Он до сих пор любим болельщиками, является намоленным местом. Насколько мне известно, на месте нашей арены планируется строительство многофункционального тренировочного комплекса, который приютит спортсменов многих видов, в том числе детей из спортивных школ. И это здорово, что дети однажды получат в свое распоряжение хорошую базу. В свое время был разрушен лос-анджелесский Forum, легендарный Boston Garden, капитально перестроен лондонский Wembley. Естественно, спортивные арены должны соответствовать требованиям времени, а не оставаться памятниками архитектуры.

Но в каждом из упомянутых случаев, как и во многих других, легендарные клубы, выступавшие на стадионах в качестве хозяев, перебирались в новый дворец или, как минимум, на готовую к использованию базу. Прославленная труппа Большого театра на время реконструкции получила временную сцену. К нам же Министерство обороны отнеслось как к непрошеным гостям. Все руководители клуба, менеджмент, тренеры ежедневно на протяжении десятков лет создавали лучшую в Европе инфраструктуру, добились больших результатов и уважения на международном уровне. Мы вложили огромные средства в модернизацию УСК ЦСКА, особенно в последние два-три года. Мы обновили арену, тренировочные залы (которыми пользуется и спортшкола), офисные помещения, построили музей, новую тренажерку, сделали раздевалку и медицинский центр, по уровню сравнимые с клубами НБА, создали новый магазин. Никто не поручится, что все это удастся восстановить в другом месте. Все вложенные деньги и огромные усилия людей теперь, из-за резких действий Минобороны, будут похоронены под руинами арены имени легендарного Гомельского. И это сложно назвать партнерскими отношениями.

Оптимальным для нас стало бы полная релокация на «Мегаспорт»

— Говорят, один переезд равен трем пожарам.

— Совершенно верно. Сейчас перед нами стоит задача масштабнее и сложнее победы в Евролиге. Точнее, две задачи, тактическая и стратегическая. Первая вынуждает срочно искать временную локацию для клуба и трех команд. Вторая требует два-три года и серьезных инвестиций под строительство арены или базы клуба. «Барселона» уже лет десять носится с проектом переезда в новый зал, кормит Евролигу завтраками, но ее никто не выгоняет из устаревшей «Блауграны», которая в подметки не годится УСК ЦСКА. Полгода — не срок для грандиозного переезда, который не нарушит деятельность клуба и всех его команд. Сейчас, когда мы углубились в проблему, понимаем, что о предстоящем сносе арены следовало бы сообщить минимум за два года.

— Какие варианты рассматриваете?

— Самые разные, в том числе и переезд в другой город. Думаю, вы прекрасно понимаете, сколько в Москве стоит построить современную арену с нуля — найти под нее территорию, согласовать проекты. Даже для «Норникеля» (владелец баскетбольного ЦСКА. — «СЭ») это огромные деньги, вернуть которые будет невероятно сложно. Сейчас все складывается таким образом, что клуб и город могут понести серьезные репутационные потери. При этом руководство «Норникеля», конечно, в курсе нашей проблемы и готово оказать клубу максимальное содействие. Постараемся выйти из тяжелейшего положения с высоко поднятой головой. Будем стремиться сделать из плохого хорошее, но, повторюсь, решение Минобороны о срочном по сути сносе УСК — удар по жизнедеятельности клуба и его спортивным результатам.

Наверное, оптимальным решением для нас стала бы полная релокация на «Мегаспорт», но ближайшим летом такое проделать не получится, поскольку на арене нет тренировочных залов, а основная площадка сдается под различные мероприятия. В теории рассматриваем возможность достроить две-три площадки, плюс офисные помещения — пространство для этого, как нам видится, есть. Но опять же, на создание проекта, согласование, строительство, «доводку» нужно не меньше двух лет. К тому же здесь понадобится полное понимание и поддержка со стороны Правительства Москвы. Обычно большие города хотят обладать суперклубами, которые не только приносят славу, но и подталкивают развитие спорта. Уверен, в мэрии, в отличие от Минобороны, понимают, что оставлять бездомным клуб с такой богатой историей, который и сейчас является флагманом российского спорта, мягко говоря, неправильно. Ведь ЦСКА — национальное достояние, один из символов нашей страны.