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Сегодня, 15:52

«Автодор» подписал контракт с бразильским разыгрывающим

Иван Шитик
Корреспондент
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32-летний защитник сборной Бразилии Скотт Мачадо, имеющий опыт выступлений в НБА, Единой лиге ВТБ и Еврокубке, станет игроком «Автодора», сообщает сайт баскетбольного клуба.

На протяжении последних трех лет новичок «Автодора» выступал за «Кэрнс Тайпенс». В чемпионате Австралии-2021/22 Мачадо в среднем набирал 10,2 очка, делал 5,4 результативные передачи и собирал 3,1 подбора за 28,1 минуты игрового времени.

В 2020 году бразилец помог австралийской команде выйти в полуфинал NBL и был включен в символическую пятерку по итогам сезона.

На счету Мачадо 15 матчей в НБА за «Хьюстон», «Лейкерс» и «Голден Стэйт».

Источник: https://avtodor.ru/scott-machado-new-avtodor-point-guard/
БК Автодор
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