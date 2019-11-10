«Автодор» одержал первую победу в Лиге ВТБ, обыграв «Калев»

«Автодор» дома одержал победу над «Калевом» (100:90) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча проходила в Саратове на стадионе «ДС Кристалл».

Форвард «Автодора» Айзея Хикс стал самым результативным игроком матча, набрав 28 очков.

У «Калева» 18 очков набрал Кайл Виналес.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Калев» (Таллин) — 100:90 (26:23, 29:30, 25:21, 20:16)

10 ноября. Саратов. «ДС Кристалл».

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