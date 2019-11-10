«Автодор» одержал первую победу в Лиге ВТБ, обыграв «Калев»
«Автодор» дома одержал победу над «Калевом» (100:90) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча проходила в Саратове на стадионе «ДС Кристалл».
Форвард «Автодора» Айзея Хикс стал самым результативным игроком матча, набрав 28 очков.
У «Калева» 18 очков набрал Кайл Виналес.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) — «Калев» (Таллин) — 100:90 (26:23, 29:30, 25:21, 20:16)
10 ноября. Саратов. «ДС Кристалл».
Единая лига ВТБ: новости и статьи, календарь и расписание игр, обзоры матчей
?? @AvtodorSaratov обыгрывает «Калев» и одерживает первую победу в сезоне | Avtodor defeats Kalev, grabs 1st Win in the Season— VTB United League (@VTBUL) November 10, 2019
? @IDHicks — 28 + 16 REB + 5 BLK, @mamjaiteh14 — 12 + 12 REB
? @KVinales1 — 19 + 9 AST, Kristjan Kitsing — 19 PTS pic.twitter.com/RAKTOdcGBB