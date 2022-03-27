«Зенит» на выезде разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» в гостях разгромно обыграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:60.

Самым результативным игроком матча стал защитник команды из Санкт-Петербурга Тайсон Картер.

«Зенит» с 13 победами в 17 матчах занимает третье место в таблице Единой лиги ВТБ. «Астана» идет на 10-й строчке с 3 победами в 15 играх.

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«Астана» (Нур-Султан) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 60:94 (15:25, 19:23, 12:23, 14:23)

А: Спенсер, Мурзагалиев (оба — 10), Бажин, Марчук (оба — 7)

З: Картер (17), Мики (16), Пойтресс (15)

27 марта.