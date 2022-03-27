«Локомотив-Кубань» в овертайме переиграл УНИКС

«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Команда из Краснодара взяла верх в овертайме со счетом 101:94.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Локомотива-Кубани» Эррик Макколлум, набравший 30 очков.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице с 14 победами в 18 встречах. «Локомотив-Кубань» располагается на пятой строчке в таблице, одержав 8 побед в 14 матчах.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 101:94 ОТ (28:22, 19:30, 18:10, 20:23, 16:9)

27 марта.