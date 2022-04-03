«Нижний Новгород» на выезде разгромил «Астану»

«Нижний Новгород» на выезде обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

«Нижний Новгород» на выезде обыграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 69:49.

Самым результативным игроком матча стал форвард нижегородцев Антон Астапкович, который набрал 17 очков.

«Нижний Новгород» занимает седьмое место в таблице Единой лиги ВТБ с 6 победами в 16 матчах. «Астана» идет на 10-й строчке с 3 победами в 17 играх.

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«Астана» (Нур-Султан) — «Нижний Новгород» — 49:69 (9:9, 11:18, 18:25, 11:17)

А: Марчук (14), Мурзагалиев (9), Тихоненко (8)

Н: Астапкович (17), Торопов (15), Кулагин (8)