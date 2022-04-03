Перасович заявил, что УНИКС хочет выиграть оставшиеся перед плей-офф матчи Единой лиги ВТБ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Пармой» в Единой лиге ВТБ.

«После двух поражений жаждем вернуться на победный путь и выиграть оставшиеся перед плей-офф матчи.

Очень серьезно готовимся и настраиваемся. Важно, чтобы новички поняли и приняли нашу философию. Они находятся с нами всего несколько дней, за которые многое изменилось как для них самих, так и для команды", — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

Матч УНИКС — «Парма» состоится 3 апреля в 17:00 по московскому времени.