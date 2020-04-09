Агент Шведа считает, что этот сезон был лучшим в карьере игрока

Агент разыгрывающего защитника «Химок» Алексея Шведа Обрад Фимич считает сезон-2019/20 лучшим в карьере игрока. 31-летний россиянин сыграл в 13 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем по 22,4 очка, а в Евролиге на его счету 26 игр, в которых он в среднем набирал по 21,4 очка.

— Швед — лучший игрок Европы, и это был лучший сезон в его карьере, — цитируют «Известия» Фимича. — В целом его статистика в последние годы и промежуточные результаты команды в этом сезоне говорят сами за себя. Алексей стал лицом своего клуба и всего российского баскетбола. Он играет не только эффективно, но и красиво, создает много возможностей для своих партнеров. На это способны только суперзвезды.