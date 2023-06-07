Агент Шведа рассказал, что его клиент может продолжить карьеру в Китае

Официальный представитель Алексея Шведа Обрад Фимич подчеркнул, что он пока не вел переговоров с ЦСКА, где бронзовый призер Олимпиады-2012 провел два последних сезона.

«Все это время мы думали исключительно о здоровье Алексея, поэтому не вели никаких переговоров, — рассказал «СЭ» агент. — Не буду скрывать, что к нему есть интерес из Китая. Несколько клубов из Поднебесной заинтересованы в его услугах».

Отметим, что китайские клубы не первый год проявляют интерес к дважды лучшему снайперу Евролиги и Евробаскета-2017. Однако Швед всегда выбирал остаться в России. Сначала продлевал соглашение с «Химками», а летом 2021 года заключил контракт с ЦСКА по схеме «1+1». Чемпионат Китая длится около пяти месяцев — сезон здесь в два раза короче, чем в Европе. Это также очевидный плюс для возрастных игроков.