Центровой Зверев подписал с «Самарой» новый контракт

Центровой Никита Зверев продолжит выступать за «Самару».

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение 29-летнего игрока с клубом рассчитано на два сезона.

Зверев выступает за команду с прошлого лета и уже вошел в историю клуба: он набрал первые очки «Самары» в Единой лиге ВТБ. Всего в прошлом сезоне он принял участие в 26 матчах чемпионата, в которых в среднем набирал 2,9 очка и делал 1,6 подбора.