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Сегодня, 11:15

Центровой Зверев подписал с «Самарой» новый контракт

Ана Горшкова
Корреспондент
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Центровой Никита Зверев продолжит выступать за «Самару».

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение 29-летнего игрока с клубом рассчитано на два сезона.

Зверев выступает за команду с прошлого лета и уже вошел в историю клуба: он набрал первые очки «Самары» в Единой лиге ВТБ. Всего в прошлом сезоне он принял участие в 26 матчах чемпионата, в которых в среднем набирал 2,9 очка и делал 1,6 подбора.

Источник: https://t.me/bcsamara/2354
БК Самара
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