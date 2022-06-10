Агент Паскуаля опроверг информацию о договоренности с «Маккаби»

Официальный представитель главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля Вадим Михалевский рассказал, что специалист не ведет переговоров с «Маккаби», а информация в израильских СМИ — спекуляция.

Ранее издание Israel Hayom сообщило, что наставник петербургского клуба достиг договоренности с «Маккаби» и в ближайшие выходные подпишет трехлетний контракт.

«У Чави действующий контракт с «Зенитом», — подчеркнул «СЭ» Михалевский. — У тренера запланирована встреча с менеджментом клуба, где будут понятны планы на следующий сезон. Не секрет, что к Паскуалю проявляют серьезный интерес ряд топовых клубов из Евролиги. Но на данном этапе все, что появляется в прессе, — это спекуляции».

Контракт 49-летнего испанского специалиста с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2023/24. В этом году Паскуаль принес сине-бело-голубым первый титул в истории, обыграв ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ (4-3 — в серии).