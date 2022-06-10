«Астана» объявила имя нового главного тренера

«Астана» 10 июня на официальном сайте объявила о назначении Олега Киселева на пост главного тренера команды. Контракт с российским специалистом подписан на один сезон.

44-летний Киселев почти всю карьеру работает в Казахстане. В завершившемся сезоне он работал с командой «Алматинский легион».

В 2020 году Киселев входил в тренерский штаб сборной Казахстана.

«Астана» в прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ заняла 10-е место. По ходу сезона команда рассталась с тренером Дарко Руссо.