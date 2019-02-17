Результаты женской Премьер лиги: УГМК разгромил "Енисей", "Спарта&К" уступил курскому "Динамо"

В рамках очередного игрового дня женской Премьер лиги УГМК одержал разгромную победу над "Енисеем" (100:57), а "Спарта&К" на своей площадке проиграл курскому "Динамо" (62:75).

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Полностью результаты игрового дня выглядят следующим образом:

Премьер лига. Женщины

Регулярный сезон

УГМК (Екатеринбург) - "Енисей" (Красноярский край) - 100:57 (31:10, 19:18, 20:14, 30:15)

17 февраля.

МБА (Москва) - "Надежда" (Оренбургская область) - 70:66 (13:13, 20:17, 27:25, 10:11)

17 февраля.

"Спарта&К" (Видное) - "Динамо К" (Курск) - 62:75 (11:21, 23:21, 11:15, 17:18)

17 февраля.

"Инвента" (Курск) - "Спартак Нг" (Ногинск) - 73:51 (19:9, 17:19, 20:15, 17:8)

17 февраля.

"Динамо Н" (Новосибирская область) - "Динамо М" (Москва) - 74:71 (21:17, 24:15, 8:18, 21:21)

17 февраля.