Чемпионат Франции не возобновится до сентября

Пресс-служба чемпионата Франции объявила, что турнир будет приостановлен минимум до сентября из-за пандемии коронавируса. Рабочие группы сейчас прорабатывают разлиные варианты. Окончательное решение, как ожидается, будет принято в конце апреля.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 15 на 16 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 073 383 человека. Умерших — 133 879, выздоровевших — 508 861. По данным Роспотребнадзора на день 15 апреля, в России — 24 490 случаев заражения, 198 человек умерли, выздоровело — 1 986.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется