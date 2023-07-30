Американка Грайнер приостановила карьеру на два матча из-за психологических проблем

Американская баскетболистка «Финикс Меркьюри» Бриттни Грайнер приостановила карьеру, чтобы сосредоточиться на своем психическом здоровье, сообщает Daily Mail.

Она пропустит два гостевых матча с «Чикаго Скай» и «Индианой Февер».

В феврале 2023 года Грайнер подписала контракт с «Фениксом». Это стало ее первым профессиональным соглашением после возвращения из России. В мае она провела первый матч после российской тюрьмы. Она была нацелена на Олимпиаду.