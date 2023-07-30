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Сегодня, 11:14

Американка Грайнер приостановила карьеру на два матча из-за психологических проблем

Виктория Кравченко
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Бриттни Грайнер.
Фото Global Look Press

Американская баскетболистка «Финикс Меркьюри» Бриттни Грайнер приостановила карьеру, чтобы сосредоточиться на своем психическом здоровье, сообщает Daily Mail.

Она пропустит два гостевых матча с «Чикаго Скай» и «Индианой Февер».

В феврале 2023 года Грайнер подписала контракт с «Фениксом». Это стало ее первым профессиональным соглашением после возвращения из России. В мае она провела первый матч после российской тюрьмы. Она была нацелена на Олимпиаду.

Американка была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года, ей были предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков. В августе суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии и штрафу в размере 1 миллиона рублей. В декабре спортсменка вернулась в США в результате обмена.

Бриттни Грайнер
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