Американка Грайнер приостановила карьеру на два матча из-за психологических проблем
Американская баскетболистка «Финикс Меркьюри» Бриттни Грайнер приостановила карьеру, чтобы сосредоточиться на своем психическом здоровье, сообщает Daily Mail.
Она пропустит два гостевых матча с «Чикаго Скай» и «Индианой Февер».
В феврале 2023 года Грайнер подписала контракт с «Фениксом». Это стало ее первым профессиональным соглашением после возвращения из России. В мае она провела первый матч после российской тюрьмы. Она была нацелена на Олимпиаду.
Американка была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года, ей были предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков. В августе суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии и штрафу в размере 1 миллиона рублей. В декабре спортсменка вернулась в США в результате обмена.
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