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Сын легенды советского баскетбола влип в скандал в НБА. Сабониса-младшего считают провокатором

Сергей Подушкин
Обозреватель
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Баскетболист Дрэймонд Грин наступил на Домантаса Сабониса (№10) в матче «Сакраменто» — «Голден Стэйт»
Дрэймонд Грин наступил на Домантаса Сабониса (№10) в матче «Сакраменто» — «Голден Стэйт».
Баскетболист Дрэймонд Грин (в белом) после наступа на Домантаса Сабониса.
Дрэймонд Грин (в белом) после наступа на Домантаса Сабониса.
Фото USA Today Sports
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На Домантаса смачно наступил Дрэймонд Грин, однако и литовец был небезгрешен.

Плей-офф НБА стартовал для действующих чемпионов из «Голден Стэйт Уорриорз» хуже не придумаешь — Стефен Карри и партнеры дважды подряд проиграли (123:126, 106:114) «Сакраменто Кингз». Возможно, ключевым эпизодом второго матча стало удаление Дрэймонда Грина. Один из самых импульсивных баскетболистов НБА смачно наступил на упавшего литовца Домантаса Сабониса и теперь из-за дисквалификации пропустит третий матч серии. Однако общественность в НБА винит не только и не столько Грина, сколько самого сына легендарного советского баскетболиста Арвидаса Сабониса. Домантаса фактически открыто называют провокатором — и основания для этого действительно есть.

Большие сложности чемпионов

Конечно, Сабонис-младший не столь знаменит, как его папа, который в восьмидесятые годы прошлого века блистал на Олимпийских играх в Сеуле, чемпионатах мира и Европы, а в девяностые успел с успехом поиграть в Европе и в НБА. Но по части заокеанской личной статистики 26-летний Домантас своего отца уже обошел. Литовский центровой дебютировал в НБА в 20 лет и в последние четыре сезона демонстрировал похвальную стабильность — набирал в среднем за игру более 18 очков и делал более 12 подборов.

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При этом Домантас по ходу прошлого сезона сменил команду — перебрался из «Индианы» в «Сакраменто». Но и там быстро стал одним из ключевых игроков. Он признавался лучшим игроком недели в НБА, а знаменитый Кевин Гарнетт недавно назвал его и Де'Аарона Фокса новыми Джоном Стоктоном и Карлом Мэлоуном. Согласитесь, сравнение с легендарным дуэтом «Юты Джаз» — это очень приятно. В регулярном чемпионате «Сакраменто» смотрелось весьма недурно, заняв третье место на Западе. Вот только в четвертьфинале конференции эта команда попала не на кого-нибудь, а на «Голден Стэйт».

Чемпионы НБА 2021/22 в нынешнем сезоне хандрили, однако перед плей-офф набрали неплохой ход. Но они традиционно играют намного лучше дома, чем в гостях. А в серии с «Сакраменто» преимущество своего паркета — у соперников. И пока «короли» его используют. В обеих домашних встречах «Сакраменто» выиграл не без труда, но, главное, добился столь важного для себя успеха. А теперь еще и «Голден Стэйт» лишился Грина на первую домашнюю встречу — Дрэймонда дисквалифицировали на один матч за то, что тот наступил на Сабониса.

Шак — на стороне Грина

Проступок эмоционального Грина действительно выглядел не очень. Дрэймонд весит больше центнера и то, как он оттолкнулся ногой от тела лежащего на площадке Домантаса, выглядело, как минимум, опасно. Так почему же шквалу критики подвергся именно литовец? Тут следует посмотреть весь эпизод.

Дело в том, что по сути Сабонис-младший спровоцировал оппонента, когда упал и схватил пробегавшего мимо Грина за ногу. Тот вырвался из захвата максимально опасным способом (поставил стопу на грудь Домантаса и оттолкнулся от нее), получив после долгих видеопросмотров неспортивный фол второй степени, за что полагается удаление до конца игры. Мало того, разъяренный Грин еще и переругался с болельщиками «Сакраменто».

Что же касается Сабониса, то он продолжил играть как ни в чем не бывало и помог своей команде довести встречу до второй подряд победы. После встречи оба дуэлянта отправились на обследование — Домантас проверил на МРТ грудную клетку (повреждений ребер или легких не обнаружилось), а Дрэймонд решил сделать рентген голеностопного сустава, за который его схватил литовец. По решению НБА Грин пропустит встречу в Сан-Франциско (она должна начаться 21 апреля в пять утра по московскому времени), Домантас, скорее всего, сыграет, пусть говорят о полученном им ушибе грудины.

Баскетболист Дрэймонд Грин (в белом) после наступа на Домантаса Сабониса.
Дрэймонд Грин (в белом) после наступа на Домантаса Сабониса.
Фото USA Today Sports

Но не стоит забывать и о полученных репутационных потерях. Грину с его устойчивой репутацией несдержанного скандалиста терять в общем-то нечего. К тому же баскетбольная общественность встала на его сторону. «Мою ногу схватили. Уже во второй раз за два матча. Судья все видел. Мне надо было куда-то поставить ногу... Я выдернул ногу и должен был ее куда-то поставить», — заявил Грин. После чего получил поддержку в том числе от самого Шакила O'Нила. «Один грязный поступок порождает другой грязный поступок. Я не буду сидеть здесь и лицемерить. Я бы поступил точно так же. Не хватай меня. Что еще мне остается делать? Если просто продолжу бежать, то упаду. Если ты пытаешься помешать кому-то переступить через тебя, на тебя могут наступить», — заявил великий и ужасный Шак.

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Как бы то ни было, Сабонис-младший добился желаемого — спровоцировал и вывел из строя и без того нервного ветерана НБА. Что же касается Грина, то он, конечно, тоже получил по заслугам, поскольку поддался эмоциям. А ведь мог поступить гораздо умнее — эффектное падение после захвата ноги литовцем могло бы привести к техническому фолу центрового «Сакраменто» и спасению важнейшей игры. Вместо этого Дрэймонд заметно приблизил «Голден Стэйт» к провалу.

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Сакраменто Кингз
Домантас Сабонис
Дрэймонд Грин
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