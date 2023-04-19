Сын легенды советского баскетбола влип в скандал в НБА. Сабониса-младшего считают провокатором

На Домантаса смачно наступил Дрэймонд Грин, однако и литовец был небезгрешен.

Плей-офф НБА стартовал для действующих чемпионов из «Голден Стэйт Уорриорз» хуже не придумаешь — Стефен Карри и партнеры дважды подряд проиграли (123:126, 106:114) «Сакраменто Кингз». Возможно, ключевым эпизодом второго матча стало удаление Дрэймонда Грина. Один из самых импульсивных баскетболистов НБА смачно наступил на упавшего литовца Домантаса Сабониса и теперь из-за дисквалификации пропустит третий матч серии. Однако общественность в НБА винит не только и не столько Грина, сколько самого сына легендарного советского баскетболиста Арвидаса Сабониса. Домантаса фактически открыто называют провокатором — и основания для этого действительно есть.

Большие сложности чемпионов

Конечно, Сабонис-младший не столь знаменит, как его папа, который в восьмидесятые годы прошлого века блистал на Олимпийских играх в Сеуле, чемпионатах мира и Европы, а в девяностые успел с успехом поиграть в Европе и в НБА. Но по части заокеанской личной статистики 26-летний Домантас своего отца уже обошел. Литовский центровой дебютировал в НБА в 20 лет и в последние четыре сезона демонстрировал похвальную стабильность — набирал в среднем за игру более 18 очков и делал более 12 подборов.

При этом Домантас по ходу прошлого сезона сменил команду — перебрался из «Индианы» в «Сакраменто». Но и там быстро стал одним из ключевых игроков. Он признавался лучшим игроком недели в НБА, а знаменитый Кевин Гарнетт недавно назвал его и Де'Аарона Фокса новыми Джоном Стоктоном и Карлом Мэлоуном. Согласитесь, сравнение с легендарным дуэтом «Юты Джаз» — это очень приятно. В регулярном чемпионате «Сакраменто» смотрелось весьма недурно, заняв третье место на Западе. Вот только в четвертьфинале конференции эта команда попала не на кого-нибудь, а на «Голден Стэйт».

Чемпионы НБА 2021/22 в нынешнем сезоне хандрили, однако перед плей-офф набрали неплохой ход. Но они традиционно играют намного лучше дома, чем в гостях. А в серии с «Сакраменто» преимущество своего паркета — у соперников. И пока «короли» его используют. В обеих домашних встречах «Сакраменто» выиграл не без труда, но, главное, добился столь важного для себя успеха. А теперь еще и «Голден Стэйт» лишился Грина на первую домашнюю встречу — Дрэймонда дисквалифицировали на один матч за то, что тот наступил на Сабониса.

Шак — на стороне Грина

Проступок эмоционального Грина действительно выглядел не очень. Дрэймонд весит больше центнера и то, как он оттолкнулся ногой от тела лежащего на площадке Домантаса, выглядело, как минимум, опасно. Так почему же шквалу критики подвергся именно литовец? Тут следует посмотреть весь эпизод.

Дело в том, что по сути Сабонис-младший спровоцировал оппонента, когда упал и схватил пробегавшего мимо Грина за ногу. Тот вырвался из захвата максимально опасным способом (поставил стопу на грудь Домантаса и оттолкнулся от нее), получив после долгих видеопросмотров неспортивный фол второй степени, за что полагается удаление до конца игры. Мало того, разъяренный Грин еще и переругался с болельщиками «Сакраменто».

Что же касается Сабониса, то он продолжил играть как ни в чем не бывало и помог своей команде довести встречу до второй подряд победы. После встречи оба дуэлянта отправились на обследование — Домантас проверил на МРТ грудную клетку (повреждений ребер или легких не обнаружилось), а Дрэймонд решил сделать рентген голеностопного сустава, за который его схватил литовец. По решению НБА Грин пропустит встречу в Сан-Франциско (она должна начаться 21 апреля в пять утра по московскому времени), Домантас, скорее всего, сыграет, пусть говорят о полученном им ушибе грудины.

Дрэймонд Грин (в белом) после наступа на Домантаса Сабониса. Фото USA Today Sports

Но не стоит забывать и о полученных репутационных потерях. Грину с его устойчивой репутацией несдержанного скандалиста терять в общем-то нечего. К тому же баскетбольная общественность встала на его сторону. «Мою ногу схватили. Уже во второй раз за два матча. Судья все видел. Мне надо было куда-то поставить ногу... Я выдернул ногу и должен был ее куда-то поставить», — заявил Грин. После чего получил поддержку в том числе от самого Шакила O'Нила. «Один грязный поступок порождает другой грязный поступок. Я не буду сидеть здесь и лицемерить. Я бы поступил точно так же. Не хватай меня. Что еще мне остается делать? Если просто продолжу бежать, то упаду. Если ты пытаешься помешать кому-то переступить через тебя, на тебя могут наступить», — заявил великий и ужасный Шак.

Как бы то ни было, Сабонис-младший добился желаемого — спровоцировал и вывел из строя и без того нервного ветерана НБА. Что же касается Грина, то он, конечно, тоже получил по заслугам, поскольку поддался эмоциям. А ведь мог поступить гораздо умнее — эффектное падение после захвата ноги литовцем могло бы привести к техническому фолу центрового «Сакраменто» и спасению важнейшей игры. Вместо этого Дрэймонд заметно приблизил «Голден Стэйт» к провалу.