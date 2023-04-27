Восходящая звезда НБА Эдвардс ранил сотрудницу арены стулом. Удастся ли избежать тюрьмы?

Энтони Эдвардс не смог сдержать эмоции после вылета из плей-офф.

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс рискует оказаться за решеткой. Всему виной — эмоции после поражения в пятом матче серии плей-офф против «Денвер Наггетс». «Миннесота» уступила 1-4 и завершила сезон, на что Эдвардс в сердцах отреагировал запущенным складным стулом в сотрудницу арены.

Пусть степень полученных травм несерьезная, полиция Денвера квалифицировала произошедший инцидент как нападение третьей степени. Что теперь грозит звезде НБА и что еще интересного проходит на стадии первого раунда плей-офф?

Защитник «Миннесоты» попал сразу в двух женщин

Никогда такого не было, и вот опять. Игроки НБА регулярно попадают в передряги с законом, но случай с Энтони Эдвардсом все равно выделяется среди прочих. Энтони был весь в игре и надеялся, что его «Миннесота» если и не вытащит серию с 1-3 против «Денвера», то хотя бы вернет ее на шестой матч домой. Однако обидное поражение 112:109 — и сезон для «Тимбервулз» завершен. Эдвардс тяжело принял поражение и, когда шел к раздевалке, не глядя махнул попавшимся ему под руку складным стулом в сторону. Целенаправленно он целился или нет — вопрос другой. Но по трагической случайности предмет мебели попал точно в одну из сотрудниц Ball Arena. По словам представителя полиции Денвера Джея Касильяса, травмы у женщины несерьезные. И все же без последствий для игрока сотрудники правопорядка инцидент оставлять не стали.

Как выяснилось позднее, помимо работницы спортивного дворца пострадала еще и фанатка «Денвера». И 9 мая Энтони Эдвардсу предстоит предстать перед судом штата Колорадо. Он обвиняется в нападении третьей степени. По закону штата 21?летнему баскетболисту грозит до 18 месяцев тюремного заключения и/или штраф до одной тысячи долларов. Команда Эдвардса уже выступила с официальным заявлением по данному происшествию. «Мы знаем о предполагаемом инциденте с Энтони Эдвардсом после пятой игры в Денвере и в настоящее время собираем дополнительную информацию. На данный момент у нас нет дальнейших комментариев», — так выглядит последняя новость на сайте «Тимбервулз». Близкие Энтони, в свою очередь, уверяют, что спортсмен не хотел никому причинить намеренно боль и был под воздействием эмоций. Только вот есть большие сомнение, что суд воспримет такие аргументы всерьез.

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Эдвардс тащил «Миннесоту» всю серию, но промахнулся в решающий момент

Понять эмоции Эдвардса можно вполне. В серии с «Денвером» молодой защитник едва ли не единственный тащил свою команду к победе. В пяти играх плей?офф он набрал 158 очков — это пятый результат в истории НБА среди игроков моложе 22 лет в рамках одного раунда игр на вылет. В четвертом матче серии баскетболист пятый раз в карьере набрал 30+ очков до достижения 22-летнего возраста и таким образом обошел легенду «Лейкерс» Коби Брайанта по этому показателю, заняв вторую строчку в истории. Примечательно, что Эдвардсу для этого потребовалось провести лишь десять матчей. Тем не менее в ключевой момент бросок Энтони подвел. На последних секундах пятой игры Эдвардс бросал из-за дуги под сирену при счете 109:112, но промахнулся. «Наггетс» благодаря этой победе завершили серию со счетом 4-1 и вышли в полуфинал конференции, где их соперником станет «Финикс».

Для «Миннесоты» же плей-офф заканчивается, едва начавшись. Не сказать, что на команду в целом много кто рассчитывал и ждал геройства, однако и реакция только что упустившего возможность перевести игру в овертайм баскетболиста объяснима и понятна. Пусть никто и не оправдывает сам эпизод насилия. Эдвардс — талантливый и амбициозный спортсмен, который всегда хочет большего. Собственно, для этого на драфте 2020 года «Вулвз» и выбирали его под первым номером. Энтони вырос в Атланте, штат Джорджия. Когда ему было три года, отец дал ему прозвище Человек-муравей за недюжиную силу, несмотря на небольшой рост. В детстве паренек долго метался между баскетболом и американский футболом и даже играл за юношескую команду «Атланта Викингз». Более того, к десяти годам стал одним из лучших раннинбеков организации Поп Уорнер.

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Карри и Джеймс — в тени

Но после того, как Эдвардс увидел, как его братья играют в баскетбол, он решил полностью переключиться на него, потому что этот вид спорта ему показался более веселым. Хотя сейчас эмоциональность баскетболиста вряд ли идет ему на пользу. Вместо того чтобы немного затаиться, Энтони поставил в твиттере лайк под спорным комментарием. Пользователь написал о приобретении командой француза Руди Гобера: «Худший обмен в истории спорта. Никогда не прощу «Миннесоту» за эту тупость». А Эдвардс поставил знак «нравится». С точки зрения статистики он, может быть, и прав, но вот как отреагирует руководство клуба на подобные вольности?

Есть ощущение, что страсти вокруг Энтони интереснее, чем трудности Стефа Карри и Леброна Джеймса. Пусть их «Голден Стэйт» и «Лос-Анджелес Лейкерс» ведут в серии 3-2, ни «Мемфис», ни тем более «Сакраменто» просто так не сдадутся. Смогут ли уже не такие молодые лидеры своих команд собраться на Last Dance — едва ли не главная интрига этого плей-офф.