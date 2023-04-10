В НБА сыграли в поддавки. Дончич со скандалом не попал в плей-офф

Регулярный чемпионат в Национальной баскетбольной ассоциации завершился некрасиво.

Регулярный чемпионат НБА завершился не без скандалов и сенсаций. Главная неожиданность для многих — «Даллас Маверикс» Луки Дончича и Кайри Ирвинга не попал даже в плей-ин, лишившись, как следствие, шансов и на плей-офф, стартующий 15 апреля. Причем сделал это, по сути, по собственной инициативе, выпустив в заключительных матчах дублеров. Зато Леброн Джеймс и его «Лос-Анджелес Лейкерс» сохранили шансы на плей-офф. Где, правда, будут совсем другие фавориты. Скандал с «Далласом».

Напомним, что в НБА в последние сезоны окончание регулярного чемпионата еще не означает определение всех четвертьфинальных пар Западной и Восточной конференций. Теперь все выясняется только по итогам плей-ин. В нем команды, занявшие седьмое и восьмое места в конференциях, определяют в очном матче так называемый седьмой посев. Проигравший, в свою очередь, играет за «восьмой посев» с лучшей во встрече девятой и десятой команд. В принципе, это создает дополнительную интригу в концовке регулярного сезона, придавая мотивации большему количеству участников.

Однако в нынешнем НБА место в плей-офф интересно, как выясняется, далеко не всем. «Даллас» Дончича в прошлом году добрался до финала на «Западе», а в нынешнем сезоне шел еще в начале 2023-го в конференции четвертым. Но затем в команду перебрался Ирвинг, и с двумя звездами вместо одной «Даллас» начал проигрывать почти всем подряд, опускаясь в турнирной таблице все ниже и ниже.

Кайри Ирвинг и Лука Дончич. Фото USA Today Sports

В итоге за два тура до финиша «Маверикс» сохраняли лишь небольшие шансы на плей-ин. Но ведь сохраняли! Вместо этого в игре против «Чикаго» Луку заменили уже после первой четверти, нескольких ведущих баскетболистов и вовсе оставили в глубоком запасе. А владелец «Далласа» Марк Кьюбан не сумел сдержать довольной улыбки, когда его команда в напряженной концовке все же уступила «Чикаго». Почему?! Дело в том, что если по окончании чемпионата «Даллас» не попал бы в десятку худших команд лиги, то потерял бы пик первого раунда драфта 2023 года в рамках обмена Кристапса Порзингса. «Сан-Антонио» в заключительном матче «Даллас» также проиграл, не выставив ведущих игроков, и с задачей в игре в поддавки справился — пик сохранил.

Тем не менее танкинг (так в НБА называется умышленная неудачная игра в сезоне ради получения преференций на драфте) выглядел настолько явным, что в НБА даже начали расследование. Хотя о наказании говорить рано. Но Дончич не скрывал своего разочарования. «Мне это не понравилось. Вот и все», — заявил словенец после «странного» поражения от «Чикаго». Леброн сохраняет шансы Между тем Леброн Джеймс и его «Лейкерс», также балансировавшие даже на грани непопадания в плей-ин, все же собрались, выиграли девять из 11 последних матчей регулярки и заняли седьмое место на «Западе».

Фото USA Today Sports

Теперь Король Леброн и его баскетбольная свита получат сразу два шанса на место в плей-офф: сперва в сражении с «Миннесотой», а в случае неудачи — с лучшим в паре «Нового Орлеана» и «Оклахомы». Правда, даже в случае успеха соперники на старте серий на выбывание у «Лейкерс» будут не подарок — «Мемфис» в первом случае и «Денвер» во втором.

Естественно, не стоит сбрасывать со счетов и действующих чемпионов НБА — «Голден Стэйт» занял в регулярном чемпионате только пятое место на «Западе», зато выиграл восемь из десяти последних матчей и известен своим умением выходить на пик именно в плей-офф. В заключительном матче регулярки, Стефен Карри и компания разгромили «Портленд» 157:101, причем установили новый рекорд результативности первой четверти — 55 очков за дюжину минут.

Стефен Карри. Фото USA Today Sports

Как заявил еще один важный игрок «Голден Стэйта» Клэй Томпкинс, он не видит сейчас в НБА команды, способной победить его команду в серии в семи матчах, когда все здоровы. Что ж, посмотрим — на старте ребятам из Золотого штата предстоит играть с «Сакраменто». На «Востоке» главными фаворитами считаются победители регулярного чемпионата из «Милуоки» во главе с Яннисом Адетокумбо, хотя темнокожего грека в концовке регулярного чемпионата беспокоило правое колено. Главным конкурентом «Милоуки» можно назвать «Бостон» — прошлогодний финалист НБА и победитель Восточной конференции провел очень сильную регулярку и стал по победам вторым в лиге.

Баскетбол. НБА-2022/23. Плей-офф. Первый раунд

Восточная конференция

«Филадельфия» (3) — «Бруклин» (6).

«Кливленд» (4) — «Нью-Йорк» (5).

«Бостон» (2) — Майами (7) / «Атланта» (8).

«Милуоки» (1) — «Майами» (7) / «Атланта» (8) / «Торонто» (9) / «Чикаго» (10).

Западная конференция

«Финикс» (4) — «Клипперс» (5).

«Сакраменто» (3) — «Голден Стэйт» (6).

«Мемфис» (2) — «Лейкерс» (7) / «Миннесота» (8).

«Денвер» (1) — «Лейкерс» (7) / «Миннесота» (8) / «Новый Орлеан» (9) / «Оклахома» (10).