Вечный рекорд Абдул-Джаббара, развал «Голден Стэйт», возрождение «Миннесоты» и другие перспективы «Запада» в сезоне НБА

Карри, Томпсон и Грин идут в последний крестовый поход.

Ранее мы рассказали о главных интригах стартующего сезона НБА в Восточной конференции. Теперь время поговорить о «Западе». В Западной конференции хоть и поменьше претендентов на титул, чем на «Востоке», но интриги здесь даже побольше. Руди Гобер будет противостоять родной «Юте», Крис Пол попытается сделать что-то особенное перед уходом на покой, «Клипперс» наконец-то объединит двух своих суперзвезд, «Голден Стэйт» делает крупнейшую ставку на чемпионство, а «Лейкерс» может остаться без плей-офф, имея в составе Леброна, Дэвиса, Уэстбрука и Беверли.

Рекордный налог, суперсвязка и множество сценариев

Рассказ о Западной конференции, безусловно, стоит начать с «Голден Стэйт». Действующие чемпионы вроде бы проводили веселое межсезонье в Японии, но вернулись оттуда не с лучшей командной «химией». Инсайдеры сообщили, что Джордану Пулу не нравится обстановка в раздевалке, где его постоянно подкалывают Стеф Карри и Клей Томпсон (Пул разозлился на лидеров коллектива после того, как те обыграли его в конкурсе трехочковых). Стив Керр сказал, что это здоровая ситуация, все проходят через такую проверку ветеранов. Но спустя несколько дней Джордан получил нокаутирующий удар в челюсть от Дрэймонда Грина.

Кто-то из менеджмента «Воинов» слил запись в Сеть, и понеслось. Замять конфликт удалось, но какими жертвами! Руководству пришлось активизироваться, дав новые жирные контракты Пулу (140 миллионов) и Эндрю Уиггинсу (109 миллионов). С учетом зарплат и налога на роскошь «Уорриорз» в этом сезоне должны будут выплатить рекордные 483 миллиона долларов.

«Я знаю, что речь идет о рекордных выплатах, — подчеркнул генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс. — Не могу оценивать то, что мы будем делать в следующем сезоне, до тех пор, пока не увижу, что происходит в текущем. Точно знаю только одно: клуб максимально нацелен на победу. Так было всегда, надеюсь, так будет и в будущем. Мне повезло работать с группой владельцев, которые верят в это. Своими действиями они это подтверждают».

Иными словами, «Голден Стэйт», вероятно, играет последний сезон в таком суперзвездном составе. Грина могут обменять этой зимой. Возможно, придется избавиться еще от одного из ключевых игроков (у Томпсона будет контрактный год в сезоне-2023/24). Так что любой результат, кроме очередного титула, будет рассматриваться как провал Майерса и Керра.

Кавай Леонард. Фото Global Look Press

Кто же может составить конкуренцию «Воинам» на «Западе»? Фаворитом у букмекеров выглядит «Клипперс». В Лос-Анджелесе мечтают, чтобы Кавай Ленард и Пол Джордж наконец-то стали играть вместе на постоянной основе. Вдвоем они могут разорвать кого угодно. Качество ролевых игроков тоже отменное (Норманн Пауэлл, Реджи Джексон, Маркус Моррис, Люк Кеннард, Теренс Мэнн, Роберт Ковингтон). А во главе этой банды — тренер с чемпионским опытом Тайрон Лю. В прошлом году команда пробилась в плей-офф без двух своих звезд (30 матчей у Пола и ни одной игры у Кавая). Так что в этом сезоне потенциал у клуба невероятный, но ставить на их победу я бы не стал. Все-таки уж слишком хрупкое здоровье у людей, определяющих результат.

Кавай и компания начнут сезон дерби с «Лейкерс». Про «Озерников» можно придумать сотню сюжетов в этом сезоне. Захочет ли Рассел Уэстбрук выходить со скамейки? Обменяют его или нет? Согласится ли Энтони Дэвис отыграть весь сезон на позиции пятого номера? Что будет с защитой? Будут ли защищаться Деннис Шредер и Патрик Беверли? До сих пор ли для Леброна баскетбол на первом месте, или он сосредоточен на более важных вещах? Как долго с этим неуправляемым коллективом будет справляться новый главный тренер Дарвин Хэм? Слишком уж много факторов могут повлиять на конечный результат. Поэтому «Лейкерс» вполне может остаться без места в плей-офф, а может и серьезно пошуметь в нем.

Отдельно стоит упомянуть еще одну интригу регулярки: сможет ли Леброн обойти Карима Абдул-Джаббара и стать лучшим снайпером в истории НБА уже в этом сезоне. Сейчас их разделяет 1325 очков. То есть за 82 игры Джеймс в среднем должен набирать по 18 очков. Вроде бы легкая задача для Короля, но в последние годы он проводил на так много матчей в регулярке (56, 46, 67). Поэтому есть вероятность, что рекорд устоит. Хотя тут многое будет зависеть от турнирного положения «Лейкерс». Если команда не будет попадать в топ-8, то Леброн может набирать и по 40 очков за матч, игнорируя партнеров.

«Финикс» останется в группе лидеров

Среди фаворитов «Запада» фигурирует и «Миннесота», сумевшая заполучить в свои ряды лучшего защищающегося последних лет Руди Гобера. Француз в компании Д'анджело Рассела, Карла-Энтони Таунса и Энтони Эдвардса способен принести «Волкам» 50+ побед в регулярке. Плюс у команды сильный тренер Крис Финч, способный сделать из этих звезд настоящую команду. Почему-то кажется, что у него будет работать система с двумя доминирующими «большими» (Гобер/Таунс) и команда не будет проседать в защите.

Руди Гобер. Фото Getty Images

При этом букмекеры не верят в «Финикс» — команду, которая в прошлом сезоне одержала 64 победы, став лучшей во всей регулярке. Понятно, что летом вокруг «Санс» были исключительно негативные разговоры из-за расследования вокруг владельца клуба Роберта Сарвера, но сделало ли это команду намного слабее?

К тому же велика вероятность, что сезон-2022/23 — это последний танец в карьере Криса Пола, лучшего чистого разыгрывающего в лиге с большим отрывом. Не факт, что он захочет играть дальше, поэтому выиграть перстень для него будет особой историей. Девин Букер может выдать еще лучшие цифры. То же самое можно сказать и про Деандре Эйтона, Микэла Бриджеса, Кэмерона Джонсона и Кэмерона Пэйна. Монти Уильямсу есть с кем идти за титулом.

У занявшего в прошлом году второе место на «Западе» «Мемфиса» не такой звездный состав, но зато супермолодой и голодный до побед коллектив. Суперзвезда здесь только одна — Джа Морэнт. Вокруг него строится все нападение, но Диллон Брукс, Десмонд Бэйн и Джарен Джексон — младший всегда готовы стать второй-третьей опцией. За еще одно межсезонье парни стали опытнее и сыграннее, плюс в команде появился опытнейший Дэнни Грин. Он поделится своим чемпионским опытом (три титула) с Морэнтом и компанией. Так что достижение в 56 побед «Гриззлис» образца прошлого сезона могут быть легко перебиты.

Шанс Зайона?

Побороться за победу в конференции способен и «Денвер». Майкл Портер выглядел монстром в предсезонных играх, Никола Йокич всегда хорош, Джамал Мюррей может увеличить процент точных трехочковых до 45%. На бумаге команда Майкла Мэлоуна выглядит очень и очень сильно, хотя длина скамейки вряд ли позволит им включиться в борьбу за титул. Но быть в топ-3 регулярки на «Западе» — легко.

Сила «Далласа» зависит от того, сможет ли Спенсер Динуиндди восполнить брешь после ухода Джалена Брансона в «Нью-Йорк», а Кристиан Вуд — сохранить результативность уровня «Хьюстона» (18 очков в среднем за игру). Если Лука Дончич получит двух помощников уровня Матча звезд, то от словенского волшебника вполне можно ждать чуда.

«Юта» переживает большую перестройку. В команде больше нет доминирующего пятого номера. Ветераны Майк Конли и Джордан Кларксон прошли свой пик, а в способностях Коллина Секстона и Лаури Маркканена в качестве контендеров есть большие сомнения.

Еще будет интересно посмотреть за тройкой «Пеликанс»: Зайон Уильямс — Си Джей Макколлум — Брэндон Ингрэм. В прошлом сезоне Макколлум и Ингрэм вдвоем вытащили команду в плей-офф. И это без мощи первого номера драфта 2019 года, который наконец-то обещает вернуться (Зайона вроде бы больше не беспокоят травмы). Пора реализовывать выданные авансы.