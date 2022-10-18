Последние гастроли Хардена, Хэйворда и Хорфорда? Разбираем главные интриги в НБА на «Востоке»

Заменит ли «Бостон» потерю главного тренера, как себя проявит первый номер драфта Банкеро, что Симмонс даст «Бруклину».

В среду, 19 октября, стартует регулярный сезон НБА-2022/23, который обещает быть максимально интересным. Сегодня разберем фаворитов Восточной конференции — их силы, слабости и работу в межсезонье.

На что способен «Бостон» без Удоки?

«Бостон» провел впечатляющий прошлый сезон под руководством тренера-дебютанта Име Удоки. В плей-офф команда была безукоризненна в защите, оставив не у дел «Бруклин» (4:0) и выиграв седьмые матчи у «Милуоки» (4:3) и «Майами» (4:3). В финале «Кельтов» хватило только на половину дистанции. Они уверенно выиграли первый матч у «Голден Стэйт», а затем вышли вперед после невероятной победы в Сан-Франциско (77 очков у Смарта, Брауна и Тейтума). Но последние три матча показали истинную разницу между молодым коллективом и командой-династией.

Летом «Бостон» сохранил всех своих лидеров и вновь рассматривался в качестве фаворита Восточной конференции, но инцидент с главным тренером может изменить расклад сил. Из-за служебного романа Удока отстранен от работы на один год (велика вероятность, что Име не вернется в организацию). И. о. стал Джо Маззула, который находится в клубе с 2019 года и имеет хорошие отношения со всеми лидерами. Хотя в любом случае он никогда не был на таком уровне в качестве главного тренера (три года возглавлял команду второго дивизиона NCAA), а тут получил новую роль за месяц до старта чемпионата. Справится ли Маззула с повышенным давлением и вниманием? Вероятно, ему будет сложно. Особенно на старте, учитывая, что команда осталась без основного центрового Роберта Уильямса. При этом кельты не торопятся уходить от стиля Име, в клубе остались его многочисленные помощники, а лидеры находятся в расцвете сил. Но даже при таких вводных если «Бостон» вновь дойдет до финала с тренером-дебютантом, то это будет невероятное достижение.

Еще важный вопрос, касающийся «Кельтов»: что сможет оставить после себя Эл Хорфорд? Центровой, вероятно, проводит свой последний сезон в НБА и очень хочет уйти на красивой ноте.

В «Бруклине» мы наконец-то увидим в деле новое «Большое трио». И, конечно, главная интрига заключается в том, что сможет дать этой команде Бен Симмонс. Остался ли он таким же великолепным защищающимся? Так же ли он хорош в организации игры? Многие уже и не помнят, когда Бен последний раз выходил на площадку в официальных матчах. Ну и, конечно, очень трудно предположить, как поведут себя Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант. Есть ли у них мотивация вместе бороться за титул? Или оба сконцентрированы на обмене?

Возьмет ли реванш Споэльстра?

«Кливленд» — третья команда «Востока», которая вызывает повышенный интерес. После прихода Донована Митчелла молодой коллектив Джея Би Бикерстаффа теперь всерьез рассматривают в качестве одного из фаворитов конференции. Если Дариус Гарлэнд и Митчелл смогут поделить мяч (в предсезонных матчах это получалось не очень), то «Кавальерс» будет выглядеть сбалансированной командой. А пройти их оборону со здоровыми Званом Мобли и Джарреттом Алленом смогут немногие команды лиги.

Если у Джоэля Эмбиида не будет проблем со здоровьем, то «Филадельфия» будет в топ-4 на «Востоке». У Дока Риверса очень сбалансированный состав, где есть суперопытные (Такер, Харрис, Харелл) и прогрессирующие молодые игроки (Макси, Тайбулл, Мелтон). Проблемой может стать сам главный тренер, который слишком уж много ошибается в решающих матчах и не имеет тактической гибкости на этом уровне. Скажется и настроение Джеймса Хардена, которые в последние годы окончательно забил на защиту. С атакой пока порядок (хоть и без прежнего блеска). В прошлом сезоне он стал третьим в истории (после Леброна и Уэстбрука), кто в среднем набирал 20 очков и 10 передач в возрасте 32+. Сможет удержать планку?

«Милуоки» одержит 50+ побед и будет в топ-2 на «Востоке», если в строй быстро вернется Крис Миддлтон (восстанавливается после разрыва связки левого запястья). Интересно будет посмотреть, как Яннис Адетокунбо и Дрю Холидэй будут справляться без своей третьей звезды. Делать это им минимум два месяца.

У «Майами» очень звездный состав. В распоряжение Эрика Споэльстры есть Джимми Батлер, Кайл Лаури (хоть и 36-летний), Бэм Адебайо, Виктор Оладипо. Тайлер Хирро подписал новый контракт на 130 миллионов и очень вдохновлен этим решением. Если бы не травма лучшего запасного сезона-2021/22, то «Майами» в прошлом сезоне мог пройти «Бостон» в финале конференции. В этот раз есть хорошие шансы взять реванш.

Гордон Хэйворд. Фото Global Look Press

Кто будет сливать сезон?

Сбалансированная команда собралась и у «Атланты». Тут главный вопрос, смогут ли вместе ужиться Тре Янг и Деджонте Мюррэй. Если они найдут баланс в отношении того, кто меньше времени будет проводить с мячом, то их клуб вполне может пошуметь в этом сезоне. Кстати, Мюррэя неожиданно просто отпустил «Сан-Антонио». Команда Грегга Поповича, видимо, будет сливать сезон ради выбора Виктора Вембаньяма на драфте 2023 года. Такая же задача и у «Индианы». Вероятно, эти две команды посоревнуются между собой в танкинге.

Особый интерес на «Востоке» вызывает и дебют в лиге Паоло Банкеро. Сможет ли он повторить судьбу двух других первых номеров драфта от «Мэджик» — Шакила О'Нила и Дуайта Ховарда, — став звездой лиги? 19-летний итальянец поставил перед собой амбициозную цель стать лучшим новичком года, но, судя по предсезонным матчам «большого», достичь этого будет чрезвычайно сложно. Но красивых моментов с его участием будет предостаточно.

В «Торонто» продолжается перестройка. Будет чудом, если команда пробьется в топ-8. Многое будет зависеть от того, сможет ли Скотти Барнс прибавить в свой второй год в лиге и стать полноценным лидером клуба. В прошлом сезоне именно Барнс выиграл в номинации «Лучший новичок НБА-2022». В финале он обошел Эвана Мобли и Кейда Каннингема из «Детройта».

От одного игрока сильно зависит и «Шарлотт». Речь про Гордона Хэйворда. Если бывший форвард «Бостона» будет в хорошей форме, то рядом с ним смогут очень здорово действовать Ламело Болл и Майлз Бриджес. У «Хорнетс» есть хорошая возможность пробиться в плей-офф. Парни Стива Клиффорда могут вытеснить «Чикаго». Сложно понять, кто в «Буллз» будет разыгрывать мяч, пока Лонзо Болл будет на лечении. Он вернется в строй не раньше Нового года. Как бы к тому моменту «Буллз» не потеряли все шансы на плей-офф.

Говорить про «Нью-Йорк», «Вашингтон» и «Детройт» не представляет особого смысла. Эти команды не ставят перед собой никаких задач.