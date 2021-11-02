Наследник Леброна, или Пузырь из «Людей Икс»

Зайон претендует на то, чтобы переплюнуть или переесть Грега Одена.

Зайон Уильямсон был самым раскрученным школьником со времен Леброна Джеймса. Самым хайповым первым номером драфта со времен Деррика Роуза. Самым крупным первым номером драфта в истории, не считая ломавшего все весы Майкла Оловоканди. От парня из маленького города Солсбери ждали, что он изменит не только франшизу «Пеликанс», но и всю лигу. Но пока Зайон всего лишь самый хрустальный игрок современной НБА со времен Грега Одена.

150 кг — перебор

У Уильямсона и Одена действительно много общего. Оба были первыми номерами драфта (с разницей в 12 лет), оба абсолютно доминировали на школьном уровне. Кажется, что детская карьера Зайона была даже круче, но это скорее связано с развитием социальных медиа и всеобщим вниманием со стороны СМИ. Грег полностью пропустил первый сезон в НБА, Зайон не играл первые три месяца.

Но самое важное, что оба довольно халатно относятся к восстановлению. Оден поплатился за это практически сорванной карьерой, сыграв всего один полноценный сезон в «Портленде». Зайон может повторить этот сценарий, если не возьмется за ум, а именно не будет контролировать свой вес. Уильямсон и так крупный парень (198 см, 129 кг), но в период восстановления он полнеет до 150 кг. Такой отметки он достиг, когда готовился к дебюту в НБА, а первую игру в лиге он провел, когда весил 140 кг. Прошлый сезон он начинал с весом 130 кг, но когда возвращался в «пузырь» в Орландо в июле, то прибавил 13 кг. Конечно, для профессионала такое недопустимо.

— Ребята, вы видите, Зайон прибавил в весе. Черт возьми, ему нужно похудеть. Ему всего 21 год, а у него уже проблемы с лишними килограммами, — недавно возмущался легендарный защитник «Никс», член Зала славы Уолт Фрэйзер.

Все великие центровые — Хаким Оладживон, Патрик Юинг, Дэвид Робинсон — держали себя в форме до момента окончания карьеры. Дерек Колмен, Ларри Джонсон, Крис Уэббер пренебрегали этим и в итоге не смогли полностью раскрыть свой огромный потенциал. О Джо Смите, Элтоне Бренде, Кваме Брауне тут вспоминать не особо хочется.

При этом никто не может сказать, что у Зайона нет задатков суперзвезды. В истории НБА всего 94 игрока набирали в среднем не менее 20 очков за игру во втором сезоне. Средние показатели Уильямсона — 27 очков, это восьмой показатель прошлого сезона. Плюс он лидер НБА по проценту точных средних бросков (62,2%).

Проторенная дорога Блэйка Гриффина

Напрашивается сравнение Зайона и участника шести Матчей всех звезд НБА Блэйка Гриффина. Оба делали невероятные данки с раннего возраста. Уже с 15 лет они демонстрировали такой прыжок, которому поражались по всему миру. Ранее люди такого размера никогда так не данчили.

В итоге у обоих идентичные травмы. И это логично. Когда ты приземляешься после такого невероятного прыжка, то в первую очередь будут страдать твои колени (у Уильямсона уже был разрыв мениска в 2019 году). И если Зайон не похудеет, то его проблемы только усугубятся, а травмы станут еще более частыми. Хотя куда уж чаще: за два сезона он провел всего 59% матчей «Пеликанс». Маловато для лидера.

— Слушайте, мы обсуждаем баскетбол уже сто лет, и в этом виде спорта уже не осталось вещей, которые не были бы изучены, — говорит в своей программе легенда НБА, двукратный олимпийский чемпион Чарльз Баркли. — Если он будет весить в районе 130 кг, то сможет оставаться здоровым и приносить пользу команде. Если нет, то он вечно будет в списке травмированных. Лучший совет в моей баскетбольной карьере дал мне Мозес Мэлоун. Он сказал: «Чак, ты толстый и ленивый. Тебе надо сбросить 50 фунтов (22,7 кг)». Я задумался и действительно стал гонять вес. Я весил около 132 кг, а в итоге стал 113 кг. Я не верил, что мой организм на это способен, но у меня получилось... Да, я отказался от сладкого, фастфуда и газировки, но зато продлил свою карьеру. Также и руководство «Пеликанс» должны сесть с Зайоном и спросить его: «При каком весе ты останешься таким же взрывным и сильным?» Проконсультироваться со специалистами по этому вопросу. Потому что ты должен комфортно чувствовать себя в своем теле, тем более когда у тебя минимум 80 матчей за сезон. Я верю, что парень может перебороть себя и действительно стать суперзвездой.

В нынешнем сезоне Уильямсон пока не выходил на паркет (после операции на стопе), а его команда проиграла шесть матчей из семи. Болельщикам «Пеликанс» вновь стоит забыть о плей-офф?