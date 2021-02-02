«Расист, который позволяет себе слишком многое». Пользователи соцсетей недоумевают из-за выходки Леброна

Король Джеймс вступил в конфликт с болельщиками во время матча и опубликовал неоднозначный твит.

Матч регулярки НБА между «Лейкерс» и «Хоукс» в State Farm Arena в Атланте был остановлен в четвертой четверти из-за конфликта главной звезды команды гостей Леброна Джеймса с болельщиками в первом ряду. «Атланта» — одна из немногих команд НБА, которые позволяют ограниченному количеству зрителей посещать игры во время пандемии. Леброн сделал замечание мужчине, который смотрел баскетбол без маски. За мужчину вступилась его жена, после чего между Джейсом и женщиной произошла перебранка. Конфликтующие стороны с использованием нецензурной лексики попросили друг друга заткнуть рот. Болельщики были удалены из зала, а игра продолжилась. Сам Джеймс, комментируя произошедшее, заявил, что скандалистов не стоило выводить с арены.

The referees stopped the game after LeBron was heckled by a spectator in Atlanta. pic.twitter.com/apoDqvt4ll — SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2021

Джулиана Карлос, ставшая главной участницей перебранки с четырехкратным чемпионом НБА, рассказала в сториз Instagram о произошедшем. По ее словам, игрок сам начал цепляться к ее мужу и оскорблять саму Джулиану. Женщина также сообщила, что ее муж является фанатом «Атланты» и смотрит матчи этого клуба уже 10 лет. Она пила напиток и наслаждалась обстановкой, когда баскетболист начал конфликтовать с ее мужем по имени Крис.

«Леброн сказал что-то нелицеприятное моему мужу. Я увидела это и сказала: «Не разговаривай так с моим мужем». Он на меня посмотрел и ответил: «Сядь и закрой свой рот, стерва». Я сказала, чтоб он не называл меня так и сам валил отсюда куда хочет. Пусть не разговаривает так с моим мужем. Он продолжал: «Отвали, стерва, иди гуляй». Но я не собираюсь никуда уходить, я заплатила за места. Сам иди нафиг, Леброн», — заявила Карлос.

The fact that @KingJames is considered a «role model» while calling women «bitches» is a sad state of affairs. That's somebody's daughter. pic.twitter.com/ycFB0JRjbU — Dave Portnoy (@stoolpresidente) February 2, 2021

Далеко не всем поведение Джеймса пришлось по душе. Например, основатель популярного блога Barstools Sports Дэйв Портной считает, что баскетболист позволил себе лишнее: «Тот факт, что Леброн считается образцом для подражания, называя женщин стервами, — печальное положение дел. Ведь это чья-то дочь», — написал Портной.

Сам Джеймс в придачу решил еще и поиздеваться на женщиной в социальных сетях, назвав ее «Карен».

Courtside Karen was MAD MAD!! ??? — LeBron James (@KingJames) February 2, 2021

«Я считаю расизмом, когда белую женщину, выступающую против мнения темнокожего игрока, называют «Карен». Я думал, мы все хотим объединиться? Тогда мы не можем использовать такие ярлыки, верно?» — отреагировал на эту запись один из пользователей твиттера.

«Это слово определенно является расовым оскорблением. Просто подумайте о любом человеке с именем Карен, которых множество в мире. Теперь оно ассоциируется с расовым оскорблением», — заметил другой пользователь.

That word is definitely a racial slur. Also, think about any person named Karen throughout the world now whose name has now become that racial slur. — street baller #12 (@Nick 4 _4 2 ) February 2, 2021

Жительница Техаса по имени Карен также решила ответить игроку: «Спасибо! У меня была надежда, что мир не будет использовать мое имя в грязных скандалах в 2021 году».

Многие и вовсе увидели в высказывании Леброна превосходство одной расы над другой: «Это всего лишь расовое оскорбление, потому что это термин, используемый для обозначения людей, которые злоупотребляют своей привилегией белых в ущерб меньшинствам или людям с более низким социально-экономическим статусом. Это расовое оскорбление из-за привилегий, связанных с расой», — написал пользователь с ником @SageOfTheWinds.

It's only a racial slur because it is a term using to identify people who abuse their white privilege to the detriment of minorities or people of a lower socioeconomic status. It's a racial slur because of the privilege that goes with the race — Sagey (@SageOfTheWinds) February 2, 2021

Нашлись и те, кто поддержал звезду «Лейкерс»: «Слово «Карен»? Его используют преимущественно белые люди, чтобы описать женщин из пригорода. Никто не виноват, что богатые женщины из пригорода в основном белые», — написал Александр.

«Слово «Карен» не является расовым оскорблением, это прозвище, данное чрезмерно разгневанной белой женщине, но имеет мало общего с тем, чтобы быть белой, скорее с отношением/триггером, что женщина была возбуждена, поэтому она подходит на роль Карен. Леброн не сказал ничего плохо», — считает пользователь @SvmR6.

Beat the hawks and owned that Karen pic.twitter.com/76uvK7vrBt — Kenneth??? (@Coach_alvis) February 2, 2021

В Instagram «Лейкерс» Джеймсу также писали разные сообщение об этом эпизоде и его записи в твиттере. Кто-то называл его «абсолютным богом», а кто-то — «расистом, который позволяет себе слишком многое». Для доверенного лица президента Джо Байдена это явно не лучшая реклама.

Напомним, что в августе 2020-го Леброн присоединился к команде на тот момент кандидата в президенты США, в том числе заявляя, что его оппонент Дональд Трамп разжигает вражду между белыми и темнокожими. Тогда еще очень актуально было дело задушенного полицейскими Джордажа Флойда, а также убийство представителями правопорядка 26-летней сотрудницы службы скорой помощи афроамериканки Бреонны Тэйлор.