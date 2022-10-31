У Леброна худший старт в карьере. Джеймса считают главной проблемой «Лейкерс»

«Озерники» начали сезон с пяти поражений.

До понедельника, 31 октября, «Лейкерс» оставались единственной командой лиги, которая не одержала ни одной победы. Серию из пяти поражений команда Дарвина Хэма прервала в игре с «Денвером» Николы Йокича (121:110). Суперзвезды «Лейкерс» — Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Рассел Уэстбрук — на троих набрали 67 очков. Однако эксперты считают, что этот успех вряд ли что-то глобально изменит. Команде прогнозируют менее 25 побед, а соответственно, статус одной из худших команд НБА сезона-2022/23. Главным виновником всех бед видят Леброна Джеймса, который продолжает критиковать руководство и уже не так продуктивен, как в былые годы.

Растянуться в шпагате

Леброн Джеймс и постоянные жалобы — один из главных мемов современного НБА. «Королю» редко нравится работа фронт-офиса, поэтому он сам часто бывает на встречах с владельцами клубов, чтобы договориться об обмене того или иного игрока. К вице-президенту «озерников» Робу Пелинки (в качестве генменеджера договорился о подписании Леброна и обмене Дэвиса) у Джеймса всегда было много вопросов. Даже несмотря на совместный титул в 2020 году и удовлетворение его многих желаний.

Этим летом Пелинка подписал в помощь Леброну и компании звездных Патрика Беверли и Денниса Шредера, а также качественного центрового Демиана Джонса и защитника Лонни Уокера, прошедшего школу Грегга Поповича. Плюс от травмы наконец-то восстановился Кендрик Нанн, которого Хэм обещал сделать важной частью «Лейкерс». Но Джеймсу этого мало. После четвертого поражения подряд форвард опубликовал загадочный пост в своих социальных сетях, выложив видео из матча с «Денвером» с подписью: «Как долго твое присутствие будут считать само собой разумеющимся...»

По мнению эксперта ESPN, экс-центрового «Оклахомы» Кендрика Перкинса, Джеймс намекает руководству клуба на необходимость перемен: «Считаю, что это прямое послание Пелинке и менеджменту: «Сделайте что-нибудь, пока что вы не справились с работой», — заявил Перкинс. Эксперт уверен, что с таким составом «Лейкерс» не сможет выиграть и 25 матчей.

Бывший игрок «Лейкерс» Дэнни Грин, игравший в стартовой пятерке в чемпионский сезон, также намекает на некомпетентность Пелинки: «Для чего произошло столько изменений после чемпионского сезона? В «Лейкерс» было много хороших исполнителей, которые им подходили. Но они отпустили или обменяли их. Думали, что взяли тех, кто лучше им подходит. Но ведь не нужно быть гением, чтобы выстраивать состав вокруг таких людей, как Леброн и Дэвис. Как с такими игроками провалить два сезона подряд? И, вероятно, третий [текущий]».

Но так ли слаб состав «Лейкерс»? У них есть три суперзвезды, серьезная скамейка (заплатят около 46 миллионов долларов в качестве налога на роскошь) и тренер, которого выбрали с одобрения «короля». Поэтому уже пошли разговоры, что клубу из Лос-Анджелеса, возможно, стоит расстаться именно с Джеймсом и попытаться построить франшизу вокруг Дэвиса.

«Мы говорим про легендарную баскетбольную команду, которая отдала Джеймсу ключи от города, будущее и все, что угодно, — сказал журналист Fox Sports Роб Паркер. — Они доверились Леброну и сказали: «Мы обменяем всех талантливых парней, которых выбрали на драфте. Мы хотим победить сейчас и сделаем для этого все возможное. Мы приобретем для тебя Энтони Дэвиса». А теперь он ведет себя так, как будто для его наследия ничего не было сделано. Как будто он в одиночку принес титул. Нет. Наоборот, руководство сделало все ради Леброна, с тех пор как он перешел в «Лейкерс». Теперь они должны растянуться в шпагате? Перестань, Леброн. Это ведь то, чего ты хотел. Ты устроил бардак. Прими это и перестань обвинять других людей. «Лейкерс» сделали для тебя достаточно».

Леброн Джеймс. Фото USA Today Sports

Что будет с Рассом?

Правда, обменять Леброна по ходу текущего сезона не получится. По правилам коллективного соглашения из-за максимального продления контракта прошлым летом Джеймс будет доступен для обмена только после окончания сезона-2022/23.

А вот Уэстбрук все-таки может сменить клубную прописку. На днях появилась новость, что разыгрывающий выставил на продажу свой дом в Лос-Анджелесе за 29,9 миллиона долларов. Ранее The Athletic сообщил, что «Юта» и «Лейкерс» по-прежнему находятся в переговорном процессе о возможном обмене с участием Расселла: «Джаз» хотят один из пиков первого раунда, имеющихся у «Лейкерс», но запрашиваемая цена за этот пик, вероятно, намного выше, чем та, которую «Джаз» готовы заплатить", — рассказал журналист Тони Джонс.

Известно, что «Лейкерс» проявляют интерес к опытным игрокам «Юты» Джордану Кларксону, Бояну Богдановичу и Майку Конли. Если сторонам удастся договориться, то все от этого выиграют. Уэстбрук сможет перезапустить карьеру, а Леброн — успокоиться (натянутые отношения двух звезд не обсуждал только ленивый).

Сам же Леброн в разговоре со СМИ отметил, что «Лейкерс» губит плохой процент реализации и команде надо просто продолжить работать. Результат придет. Слова четырехкратного чемпиона НБА понятны. Сам он выдает худший процент трехочковых за карьеру (26,1%). При этом Джеймс проводит на паркете более 36 минут. Это настораживает. В 37 лет он вряд ли сможет выдержать в топ-темпе регулярный сезон, а затем и быть максимально полезным в плей-офф. Если, конечно, его команда туда доберется.