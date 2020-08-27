Женская НБА также перенесла все матчи игрового дня
Женская НБА приняла решение о переносе всех матчей игрового дня. Об этом сообщает официальный Twitter WNBA. Более подробная информация о причинах переноса будет обнародована позднее.
The WNBA announced that the three games scheduled for this evening have been postponed. Information regarding rescheduling of the games will be provided when available.— WNBA (@WNBA) August 26, 2020
Ранее в НБА объявили о переносе всех матчей дня. Это произошло после того, как и «Милуоки» и «Орландо» в знак протеста не вышли на игру.
Причиной бойкота стал инцидент, который произошел 24 августа в городе Кеноша. На записи с места инцидента видно, что 29-летний Джейкоб Блейк пытается сесть в машину, после того, как он разнимал двух поссорившихся женщин, а двое полицейских стреляют ему в спину (в автомобиле сидели дети Блейка).
На видео можно услышать семь выстрелов. Пострадавший жив и находится в реанимации — он перенес операцию, его состояние стабильно. Это событие вызвало массовые протесты в Висконсине.