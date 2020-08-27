Женская НБА также перенесла все матчи игрового дня

Женская НБА приняла решение о переносе всех матчей игрового дня. Об этом сообщает официальный Twitter WNBA. Более подробная информация о причинах переноса будет обнародована позднее.

The WNBA announced that the three games scheduled for this evening have been postponed. Information regarding rescheduling of the games will be provided when available. — WNBA (@WNBA) August 26, 2020

Ранее в НБА объявили о переносе всех матчей дня. Это произошло после того, как и «Милуоки» и «Орландо» в знак протеста не вышли на игру.

Причиной бойкота стал инцидент, который произошел 24 августа в городе Кеноша. На записи с места инцидента видно, что 29-летний Джейкоб Блейк пытается сесть в машину, после того, как он разнимал двух поссорившихся женщин, а двое полицейских стреляют ему в спину (в автомобиле сидели дети Блейка).

На видео можно услышать семь выстрелов. Пострадавший жив и находится в реанимации — он перенес операцию, его состояние стабильно. Это событие вызвало массовые протесты в Висконсине.