Брэд Стивенс опроверг слухи о том, что он может возглавить «Лейкерс»

Президент по баскетбольным операциям «Бостона» Брэд Стивенс отрицает слухи о том, что он может стать новым главным тренером «Лейкерс».

«Нет, не интересно. Во-первых, понятия не имею, что ждет меня в будущем. Я определенно не ухожу в «Лейкерс». Я точно это знаю.

Я не из тех, к кому они обратятся. У них много хороших кандидатов. Уверен, у них есть кандидаты получше меня. Все мое существование было направлено на то, чтобы сделать «Бостон» максимально сильным. Давайте так и ставим. Хорошая новость в том, что мы потратили впустую несколько минут", — приводит слова Стивенса NBC Sports Boston.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Торонто» Ник Нерс является основным кандидатом на место Фрэнка Вогеля в «Лейкерс».

«Лейкерс» закончили сезон на 11-м месте, имея 33 победы в 82 матчах. Команда из Лос-Анджелеса не попала в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.