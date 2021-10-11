Экс-баскетболистка «Динамо» и УГМК Таурази названа величайшим игроком женской НБА всех времен
Бывший защитник московского «Динамо» и екатеринбургского УГМК Дайана Таурази стала величайшим игроком женской НБА всех времен по версии болельщиков.
Девушке вручили памятный трофей — баскетбольный мяч из смолы и мрамора, украшенный чешуйками белой мамбы и надписью GOAT.
Церемония награждения прошла в воскресенье, 10 октября, перед первым матчем финала плей-офф между «Финикс Меркьюри», за который играет 39-летняя Таурази, против «Чикаго Скай» (77:91).
В составе «Динамо» баскетболистка играла с 2005 по 2006 год, затем перешла в «Спарту энд К». С 2012 по 2017 год американка являлась баскетболисткой УГМК.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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