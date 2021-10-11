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Экс-баскетболистка «Динамо» и УГМК Таурази названа величайшим игроком женской НБА всех времен

Бывшая баскетболистка «Динамо» и УГМК Таурази признана величайшим игроком женской НБА всех времен
11 октября, 10:26
Дайана Таурази. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
Дайана Таурази. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Бывший защитник московского «Динамо» и екатеринбургского УГМК Дайана Таурази стала величайшим игроком женской НБА всех времен по версии болельщиков.

Девушке вручили памятный трофей — баскетбольный мяч из смолы и мрамора, украшенный чешуйками белой мамбы и надписью GOAT.

Церемония награждения прошла в воскресенье, 10 октября, перед первым матчем финала плей-офф между «Финикс Меркьюри», за который играет 39-летняя Таурази, против «Чикаго Скай» (77:91).

В составе «Динамо» баскетболистка играла с 2005 по 2006 год, затем перешла в «Спарту энд К». С 2012 по 2017 год американка являлась баскетболисткой УГМК.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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