Защитник «Бруклина» Ирвинг получил официальное разрешение вернуться в команду

Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг получил официальное разрешение вернуться в команду после скандала, сообщает The Athletic.

Он не играл за «Нетс» с 1 ноября, так как был отстранен из-за публикацию ссылки на фильм с антисемитскими сюжетами и последующее нежелание извиняться.

Сейчас баскетболист выполнил все необходимые условия возвращения, включая проведение бесед с несколькими лидерами еврейской общины.

Теперь Ирвинг официально допущен к участию в матче регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса».