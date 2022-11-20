Джоэл Эмбиид стал автором уникального достижения в НБА

Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид установил историческое достижение, сообщает NBA TV. Он стал первым игроком НБА, который в трех матчах подряд набрал более 130 очков, 30 подборов, 20 результативных передач и 10 блокшотов.

За три матча он набрал 133 очка, сделал 32 подбора, отдал 22 ассиста и совершил 12 блокшотов. Такого результата ему удалось достигнуть в матчах с «Атлантой», «Ютой» и «Милуоки».

Ранее «Сиксерс» уступили «Миннесоте» (109:112). Эмбиид стал самым результативным игроком матча, набрав 32 очка, 9 подборов и 6 точных передач.