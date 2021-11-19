«Юта» выиграла у «Торонто», «Денвер» проиграл «Филадельфии»
«Юта» обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:103. «Рэпторз» потерпели третье поражение кряду.
«Денвер» на своем паркете проиграл «Филадельфии» — 89:103. «Сиксерс» прервали свою пятиматчевую серию поражений.
НБА
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Торонто» — 119:103 (32:27, 29:36, 31:17, 27:23)
Ю: Митчелл (20), Гэй (20), О'Нил (16), Гобер (14 + 11 подборов).
Т: Трент (31), Ванвлит (24), Берч (14).
«Денвер» — «Филадельфия» — 89:103 (23:24, 29:34, 17:29, 20:16)
Д: Йокич (30 + 10 подборов), Бартон (19), Моррис (11).
Ф: Макси (22), Сет Карри (20), Харрис (17).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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