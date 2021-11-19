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«Юта» выиграла у «Торонто», «Денвер» проиграл «Филадельфии»

07:24
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«Юта» обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:103. «Рэпторз» потерпели третье поражение кряду.

«Денвер» на своем паркете проиграл «Филадельфии» — 89:103. «Сиксерс» прервали свою пятиматчевую серию поражений.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Торонто» — 119:103 (32:27, 29:36, 31:17, 27:23)

Ю: Митчелл (20), Гэй (20), О'Нил (16), Гобер (14 + 11 подборов).

Т: Трент (31), Ванвлит (24), Берч (14).

«Денвер» — «Филадельфия» — 89:103 (23:24, 29:34, 17:29, 20:16)

Д: Йокич (30 + 10 подборов), Бартон (19), Моррис (11).

Ф: Макси (22), Сет Карри (20), Харрис (17).

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Евгений Козинов все материалы автора
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