«Мемфис» обыграл «Клипперс», «Миннесота» переиграла «Сан-Антонио»
«Миннесота» обыграла «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:90. Для «Спэрс» это поражение стало четвертым кряду.
В другой встрече «Мемфис» выиграл у «Клипперс» — 120:108. «Гриззлис» одержали вторую победу подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 115:90 (34:20, 32:33, 27:25, 22:12)
М: Таунс (25 + 12 подборов), Расселл (22), Бизли (15).
С: Васселл (18), Уокер (12), Джонсон (12).
«Мемфис» — «Клипперс» — 120:108 (30:24, 26:29, 38:32, 26:23)
М: Морант (28), Джарен Джексон (18), Брукс (18), Бэйн (16).
К: Джордж (23), Джексон (18), Кеннард (15).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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