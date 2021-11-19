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«Мемфис» обыграл «Клипперс», «Миннесота» переиграла «Сан-Антонио»

06:30
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«Миннесота» обыграла «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:90. Для «Спэрс» это поражение стало четвертым кряду.

В другой встрече «Мемфис» выиграл у «Клипперс» — 120:108. «Гриззлис» одержали вторую победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 115:90 (34:20, 32:33, 27:25, 22:12)

М: Таунс (25 + 12 подборов), Расселл (22), Бизли (15).

С: Васселл (18), Уокер (12), Джонсон (12).

«Мемфис» — «Клипперс» — 120:108 (30:24, 26:29, 38:32, 26:23)

М: Морант (28), Джарен Джексон (18), Брукс (18), Бэйн (16).

К: Джордж (23), Джексон (18), Кеннард (15).

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Евгений Козинов все материалы автора
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