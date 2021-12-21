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«Голден Стэйт» победил «Сакраменто»

08:14
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«Голден Стэйт» победил «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 113:98.

Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри из «Голден Стэйт». Он набрал 30 очков.

«Голден Стэйт» занимает второе место в Западной конференции. «Сакраменто» находится на 11-й позиции.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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