«Юта» проведет собеседование с Джеромом Алленом

«Юта» получила разрешение на собеседование еще с одним кандидатом на пост главного тренера, ассистентом «Детройта» Джеромом Алленом, сообщает ESPN.

Клуб приступит к первому раунду собеседований в течение следующих нескольких дней.

В список кандидатов также входят Фрэнк Вогель, Терри Стоттс, Джейсон Терри, Шон Суини, Эдриан Гриффин, Кевин Янг, Чарльз Ли, Джонни Брайант, Алекс Йенсен и Уилл Харди.

Уже бывший главный тренер Куинн Снайдер возглавлял «Юту» с 2014 года, регулярно выходя в плей-офф НБА. В текущем розыгрыше плей-офф команда проиграла в первом раунде «Далласу» (2:4).

В 2021 году специалист был выбран тренером матча всех звезд НБА.