Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 22:35

Джейсон Терри претендует на пост главного тренера «Юты»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Юта» получила разрешение на собеседование с главным тренером команды G-лиги «Гранд-Рэпидс» Джейсоном Терри, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Бывший игрок НБА также рассматривается другими клубами лиги как кандидат на должность ассистента главного тренера.

Терри является чемпионом НБА 2011 года в составе «Далласа». Защитник провел в лиге 19 сезонов и был признан лучшим запасным игроком в 2009 году.

В начале июня «Юта» подтвердила уход Куина Снайдера с поста главного тренера команды.

БК Юта Джаз
0
Читайте также
«Спартак» за один день поменял тренера: что произошло
Воспитанник «Барсы», помощник помощника «тренеришки». Кто такой Гильермо Абаскаль, которого «Спартак» назначил главным тренером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леброн хочет стать владельцем клуба НБА
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости