Джейсон Терри претендует на пост главного тренера «Юты»

«Юта» получила разрешение на собеседование с главным тренером команды G-лиги «Гранд-Рэпидс» Джейсоном Терри, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Бывший игрок НБА также рассматривается другими клубами лиги как кандидат на должность ассистента главного тренера.

Терри является чемпионом НБА 2011 года в составе «Далласа». Защитник провел в лиге 19 сезонов и был признан лучшим запасным игроком в 2009 году.

В начале июня «Юта» подтвердила уход Куина Снайдера с поста главного тренера команды.