"Юта" обыграла "Вашингтон", "Кливленд" победил "Детройт"

"Юта" в матче регулярного чемпионата НБА обыграла "Вашингтон" - 116:95. Самым результативным игроком "Джаз" стал защитник Донован Митчелл, который набрал 19 очков.

"Кливленд" победил "Детройт" - 126:119.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Юта" - 95:116 (24:31, 21:26, 26:34, 24:25)

В: Паркер (19), Бил (15), Ариза (12).

Ю: Митчелл (19), Краудер (18), Инглс (16).

"Кливленд" - "Детройт" - 126:119 (25:32, 35:29, 27:27, 39:31)

К: Секстон (27), Осман (21), Стаускас (17).

Д: Эллингтон (25), Драммонд (21+21 подбор), Джексон (15).