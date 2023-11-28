«Юта» победила «Нью-Орлеан»
«Юта» дома обыграла «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:112.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Зайон Уильямсон — 26 очков.
«Юта» одержала вторую победу подряд. «Джаз» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции — 6 побед в 17 матчах.
«Пеликанс» потерпели второе поражение подряд. Команда занимает 9-е место в таблице «Запада» — 9 побед и 9 поражений.
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«Юта» — «Нью-Орлеан» — 114:112 (32:24, 25:31, 31:33, 26:24)
Ю: Джордж (19), Кларксон (16+10 передач), Фонтеккио (14)
Н-О: Уильямсон (26+7 передач), Ингрэм (25), Валанчюнас (14+13 подборов)
28 ноября. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».
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