Порзингис пропустит неделю из-за травмы икроножной мышцы

Центровой «Бостона» Кристапс Порзингис пропустит неделю из-за травмы левой икроножной мышцы, сообщает ESPN. Через неделю игрок будет осмотрен повторно.

Порзингис перешел в «Бостон» в июне этого года. В результате сделки разыгрывающий «Мемфиса» Тайюс Джонс перешел в «Вашингтон», а один из лидеров «Бостона» Маркус Смарт пополнил состав «Гриззлиз».

В этом сезоне 28-летний латыш в среднем набирает 19,6 очка, 6,9 подбора и 1,9 передачи за 30 минут.

«Бостон» с 13 победами в 17 матчах лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.