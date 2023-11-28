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Сегодня, 08:52

Леброн Джеймс потерпел самое крупное поражение в карьере

Руслан Минаев
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Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс потерпел крупнейшее поражение в карьере.

Клуб из Лос-Анджелеса разгромно проиграл «Филадельфии» (94:138) в матче регулярного чемпионата НБА с разницей «-44». Предыдущим худшим результатом в карьере баскетболиста было поражение от «Индианы» в 2019 году с разницей «-42».

«Лейкерс» проиграли «Филадельфии» седьмой матч подряд.

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл — 30 очков, 11 подборов и 11 передач. На счету Джеймса 18 очков и 5 передач.

В матче с «Филадельфией» Джеймс установил новый рекорд НБА по количеству сыгранных минут.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Леброн Джеймс
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