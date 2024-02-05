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«Милуоки» уступил «Юте», «Денвер» победил «Портленд»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Милуоки» на выезде уступил «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:123.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Яннис Адетокунбо, набравший 33 очка.

В параллельном матче «Денвер» победил «Портленд».

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Регулярный чемпионат

«Юта» — «Милуоки» — 123:108 (32:26, 21:37, 30:32, 40:13)

Ю: Маркканен (21), Джордж (19 + 10 подборов), Секстон (19)

М: Адетокунбо (33 + 13 передач), Портис (27), Бизли (16)

5 февраля. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

«Денвер» — «Портленд» — 112:103 (25:37, 35:26, 26:21, 26:19)

Д: Йокич (29), Мюррэй (21 + 10 передач), Гордон, Портер, Уотсон (все трое — 12)

П: Эйтон (27), Саймонс (26), Хендерсон (14)

5 февраля. Денвер. Ball Arena.

БК Денвер Наггетс
БК Милуоки Бакс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Юта Джаз
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