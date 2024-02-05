«Милуоки» уступил «Юте», «Денвер» победил «Портленд»
«Милуоки» на выезде уступил «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:123.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Яннис Адетокунбо, набравший 33 очка.
В параллельном матче «Денвер» победил «Портленд».
Баскетбол
НБА
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Милуоки» — 123:108 (32:26, 21:37, 30:32, 40:13)
Ю: Маркканен (21), Джордж (19 + 10 подборов), Секстон (19)
М: Адетокунбо (33 + 13 передач), Портис (27), Бизли (16)
5 февраля. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».
«Денвер» — «Портленд» — 112:103 (25:37, 35:26, 26:21, 26:19)
Д: Йокич (29), Мюррэй (21 + 10 передач), Гордон, Портер, Уотсон (все трое — 12)
П: Эйтон (27), Саймонс (26), Хендерсон (14)
5 февраля. Денвер. Ball Arena.
Новости