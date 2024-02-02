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У Джоэла Эмбиида диагностирован разрыв мениска левого колена

Руслан Минаев
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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид получил серьезную травму, сообщает ESPN.

У 29-летнего камерунца диагностирован разрыв мениска левого колена. Игрок получил травму в матче с «Голден Стэйт» (107:119), когда на его колено упал форвард «Уорриорз» Джонатан Куминга.

В этом сезоне Эмбиид является одним из главных претендентов на награду самому ценному игроку регулярного чемпионата.

На счету центрового в среднем 35,3 очка, 11,3 подбора, 5,7 передачи и 1,8 блок-шота в 34 матчах этого сезона.

БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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