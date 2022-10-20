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Сегодня, 17:07

Йокич прокомментировал поражение «Денвера» от «Юты» в матче НБА

Алина Савинова
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Центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал поражение команды от «Юты» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:123.

«Мы не так много забрасывали. Второй тайм был немного лучше, но они нанесли много бросков и были открыты», — приводит Eurohoops слова 27-летнего баскетболиста.

Также он поделился мнением о возвращении в команду Джамала Мюррея после травмы.

«Я люблю играть с ним. Я знаю, что он будет очень плох в следующих 20 играх, но мы справимся», — пошутил центровой.

Йокич стал самым результативным игроком матча «Денвер» — «Юта», набрав 27 очков.

Источник: https://www.eurohoops.net/en/nba-news/1407167/nikola-jokic-talks-denver-nuggets-nba/
БК Денвер Наггетс
БК Юта Джаз
Никола Йокич
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