«Финикс» выиграл у «Далласа», «Портленд» переиграл «Сакраменто»

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«Финикс» переиграл «Даллас» (107:105) в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече «Сакраменто» дома проиграл «Портленду» (108:115).

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Даллас» — 107:105 (24:32, 21:30, 31:19, 31:24)

Ф: Букер (28), Эйтон (18 + 10 подборов), К. Джонсон (15), Бриджес (13 + 11 подборов).

Д: Дончич (35), Вуд (25), Динуидди (15).

«Сакраменто» — «Портленд» — 108:115 (23:32, 32:19, 29:33, 24:31)

С: Фокс (33), Хертер (23), Дэвис (14), Сабонис (13).

П: Грант (23), Саймонс (22), Лиллард (20 ), Харт (19).